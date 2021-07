Il MacBook Pro 16’’ con M1 compare nell’Apple Store tedesco

Nell’Apple Store tedesco online si parla di un MacBook Pro 16’’ con M1. Il nome del chip M1 associato a quello del computer portatile in attesa di aggiornamento, il MacBook Pro 16’’, è comparso all’interno di un testo descrittivo di un collegamento alla pagina per la configurazione di un MacBook Pro 16’’. Probabilmente un semplice errore di copia incolla, o un refuso di un testo scritto di fretta, ma è forte la tentazione di leggere questo messaggio come un segno – l’ennesimo – del fatto che il prossimo MacBook Pro, attesissimo per il prossimo autunno, conterrà effettivamente il chip M1.

Questa descrizione che mette insieme il MacBook Pro 16’’ con il chip M1 è stata riportata dal blogger tedesco “Flo’s Weblog”, in seguito alla segnalazione di un suo lettore. Il lettore si è accorto di questa citazione del chip M1 quando, inviando un link alla pagina del computer portatile sullo Store di Apple per aiutare un amico nella configurazione in vista di un acquisto, ha notato come testo descrittivo “Ora con il nuovo chip Apple M1”. La descrizione, però, è relativa al modello attualmente disponibile, con Intel. E quindi è abbastanza ovvio che si tratti di un errore nella scrittura del testo.

Non è la prima volta che compaiono indizi relativi a novità interessanti relative al MacBook Pro 16’’. I primi sono arrivati già in seguito al keynote di aprile 2020. Successivamente, si sono rincorse voci sull’arrivo per il MacBook Pro da 16 pollici del processore Apple Silicon M1.

Ora non resta che attendere l’aggiornamento del computer: Apple non ha rivelato quando aggiornerà il MacBook Pro da 16 pollici, ma si può immaginare che non passerà molto tempo ed è lecito pensare – anche grazie a questa segnalazione al “Flo’s Weblog” che la più grande novità sarà il processore Apple Silicon M1.

Dopo la presentazione dello scorso 20 aprile, Apple ha presentato il suo processore M1. Il primo processore di Apple era stato ventilato la scorsa estate durante la WWDC 2020, presentato realmente a fine anno con i MacBook Air, MacBook Pro 13-2 porte e con i Mac mini base. Tutte le informazioni e un approfondimento sulla rivoluzione del processore M1, arrivato durante l’evento Spring Loaded del 20 aprile scorso, si possono trovare in questo nostro articolo.

Tutte le anticipazioni sui nuovi MacBook Pro 2021 sono disponibili qui