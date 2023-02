iPhone 15 Plus conterà su Dynamic Island per evitare di finire come il Mini

L’iPhone 14 Plus è stato un insuccesso. iPhone 15 Plus proverà il riscatto mutuando dai modelli Pro cornici ridotte e Dynamic Island

È quanto emerge da alcuni render pubblicati dal sito 9to5Mac, disegni che secondo il sito statunitense sono stati realizzati partendo da file CAD ottenuti da fornitori nella catena di approvvigionamento di Apple.

In modo analogo alle indiscrezioni che circolano su iPhone 15, si prevede che iPhone 15 Plus offrirà la Dynamic Island al posto della notch, e dunque questo elemento caratteristico – utile per controllare gli avvisi e le attività in corso quando si sblocca il telefono – dovrebbe essere incluso in tutta la lineup dei futuri iPhone 15 del 2023.

Non manca la USB-C al posto del connettore Lighting, altro elemento che Apple ha previsto per tutta la lineup iPhone 15.

Oltre alla Dynamic Island, l’iPhone 15 Plus dovrebbe vantare cornici leggermente più sottili rispetto all’attuale modello Plus; altri piccoli cambiamenti estetici riguardano lo spessore complessivo e il gruppo fotocamera leggermente più spesso. Le dimensioni di iPhone 15 Plus dovrebbero essere: 160,87mm (altezza) x 77,76mm (larghezza) x 7,81 mm (spessore), rispetto alle dimensioni di 160,08mm (altezza) x 78,1 mm (larghezza) x 7,8 mm (spessore) di iPhone 14 Plus.

Il design di iPhone 15 Plus è previsto identico a quello del futuro iPhone 15, integrando sempre il sistema a doppia fotocamera (grandangolo e ultra-grandangolo); la principale differenza tra iPhone 15 e iPhone 15 Plus dovrebbe essere la dimensione della batteria e del display (6,7″ contro 6,1″).

iPhone 15 Plus dovrebbe integrare il chip A16 già visto su iPhone 14 Pro, il chip-modem Qualcomm X70 ed essere offerto anche nelle colorazioni blu e rosa.

Trovate tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 e 15 Plus in questo nostro articolo; in questo diverso articolo trovate invece quello che sappiamo finora su iPhone 15 Pro.