Tutti i nuovi MacBook Pro in sconto, oggi risparmiate fino a quasi 800€!

Oggi è il giorno buono per comprarsi un prodotto Apple su Amazon. In pratica uno qualunque visto che quasi tutta l’offerta, dagli Apple Watch agli iPhone, dai Mac mini agli iPad, è in promozione con il 18% di sconto.

Ma se volessimo indicare una vetrina da esplorare vi indicheremmo quella con i MacBook Pro. Qui infatti lo sconto del 18% riguarda sostanziante tutti i modelli con risparmi che per effetto del prezzo di alcuni di essi sfiora gli 800€.

In ribasso ci sono, come detto, quasi tutti i modelli di MacBook Pro, tutti quelli con processore M2 sia i 14″ che i 16″ che sono stati appena introdotti. Vi facciamo qualche esempio tanto per comprendere la portata dell’offerta.

Sono in sconto anche i MacBook Pro da 13″. Questa sarebbe la “cenerentola” dei MacBook Pro ma il fatto che ha un processore M2 e il prezzo collocano questo portatile in una prospettiva differente. Anche qui i risparmio sono molto buoni e il prezzo di ingresso di appena 1335 € rende questo portatile molto appetibile per la scuola, l’ufficio e anche il lavoro.

Se vi interessa comprare un portatile, vi consigliamo di tenere d’occhio le pagine di Amazon e agire rapidamente. Vediamo che molti modelli sono in calo rapido.

