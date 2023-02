iPhone 15 Pro integrerà uno scanner LiDAR ancora più avanzato

Sony è stata scelta come fornitore del sensore che sarà integrato nello scanner LiDAR del futuro iPhone 15 Pro.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo spiegando che Sony è il fornitore che sostituirà Lumentum e WIN Semi, aziende che attualmente offrono il sensore in esclusiva a Apple.

Kuo sottolinea che il laser a cavità verticale a emissione superficiale (Vertical Cavity Surface Emitting, VCSEL) dell’azienda giapponese vanta un consumo energetico inferiore rispetto a quello offerto dagli attuali fornitori di Apple, elemento che permetterà allo scanner LiDAR di iPhone 15 Pro di garantire una maggiore efficienza dal punto di vista energetico e conseguenti migliorie nella durata della batteria.

Altre peculiarità dello scanner LiDAR dovrebbero comportare benefici anche per la fotocamera per funzionalità quali la modalità notte (per scattare foto quando la fotocamera rileva un ambiente poco illuminato), ma anche nell’ambito della Realtà Aumentata.

Lo scanner LiDAR è arrivato con iPhone 12 Pro nel 2020 ed è sfruttato, ad esempio, per misurare la distanza della luce e utilizzare le informazioni sulla profondità dei pixel in una scena. La tecnologia in questione, inoltre, rende possibili migliroiri esperienze di realtà aumentata. Tra le possibilità offerte dal LiDAR, quella di misurare istantaneamente l’altezza di una persona dal suolo alla sommità della testa, dei capelli o del cappello che indossa (qui vi spieghiamo come si fa).

Sony will replace Lumentum (design) / Win Semi (production) as the exclusive ToF VCSEL supplier for iPhone 15 Pro and Pro Max. Lumentum/Win Semi will face long-term structural risks in the VCSEL market. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 24, 2023

Il LiDAR dovrebbe rimanere una esclusiva dei modelli della linea Pro.

Tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 pro è riassunto in questo articolo.