iPad 10 contro iPad Air 5, quale scegliere

Con l’arrivo dell’ultimo iPad 10 Apple ha un po’ mescolate le carte dei suoi tablet. Il design completamente rinnovato di quest’ultimo modello potrebbe mettere in crisi l’utenza nel momento della scelta. Meglio risparmiare qualcosa e acquistare il più economico della linea, oppure puntare ad iPad Air, che rappresenta l’anello di congiunzione tra la linea entry level e i modelli Pro? Proviamo a rispondere in questo articolo mettendo a confronto iPad 10 contro iPad Air 5. In questo articolo vi spieghiamo le differenze e vi consigliamo quale acquistare a seconda dei vostri utilizzi.

Estetica

Il primo aspetto che in effetti permette il confronto tra questi tablet possibile è il fattore estetico. iPad 10 elimina il tasto home centrale, riducendo così le cornici anteriori. Si tratta di un tablet molto più moderno rispetto a quello di nona generazione, ancora legato al pulsante centrale. Come in iPad Air e in iPad mini il lettore di impronte è ora nel tasto superiore, quello che attiva lo schermo, mentre la novità consiste nella fotocamera FaceTime che Apple per la prima volta piazza sul lato lungo. Questo, dice Apple nel comunicato di lancio, rende più facile e comodo registrare video per i social media e per le chiamate FaceTime.

Il rinnovato aspetto estetico rende questo tablet, almeno all’aspetto, piuttosto simile all’iPad Air di quinta generazione, anche a livello dimensionale. Ed infatti, i due tablet condividono la stessa diagonale dello schermo, precisamente 10,9 pollici, entrambi con tecnologia Liquid Retina. Anche a livello di dimensioni complessive i due tablet sono paragonabili, anche se le dimensioni sono a leggero favore di Air 5. Ed infatti, risulta più corto con i suoi 247,6 mm, contro i 248,6 mm di iPad 10. Quanto a larghezza, Air 5 propone 1 cm esatto di vantaggio, con i suoi 178,5 mm, così come nello spessore: iPad 10 è più spesso di Air di quinta generazione, rispettivamente con 7 e 6,1 mm. Infine il peso: Air 5 è più leggero con i suoi 461 grammi (462 nel modello Cellular), contro i 477 grammi (481 nel modello Cellular) di iPad 10.

C’è da dire che anche a livello di colorazioni iPad Air 5 si difende davvero bene, essendo l’unico che riesce a tenere testa ad iPad 10 sulle tonalità. E’ vero che quest’ultimo propone colorazioni più sgargianti, come il giallo, ma iPad Air 5 vi consente comunque di mettere le mani sul blu, viola e rosa.

Da un raffronto estetico si evince che i due modelli di tablet sono certamente paragonabili, anche se nel complesso iPad Air 5 risulta leggermente più curato e premium, con uno spessore inferiore, cornici leggermente più ottimizzate e un peso certamente più contenuto.

Display

Quanto allo schermo, entrambi propongono un Liqui Retina da 10,9 pollici. Per molti aspetti i due schermi possono essere paragonati. Hanno, perfino, la stessa identica risoluzione, 2360×1640 pixel a 264 ppi e una Luminosità SDR massima (tipica): 500 nit, entrambi con Rivestimento oleorepellente a prova di impronte e supporto True Tone.

La differenza, però, è che su iPad Air 5 troviamo un display a laminazione completa: i vari strati di vetro, pennello touch ed LCD vero e proprio sono uniti insieme grazie ad uno speciale collante, risultando un unico elemento senza alcun cuscinetto d’aria. Questo permette di avere una migliore resa cromatica e una esperienza d’uso migliore con Apple Pencil.

Questa differenza, di non poco conto, permette ad iPad Air 5 di supportare l’Ampia gamma cromatica (P3), mentre iPad 10 supporta il profilo sRGB. Inoltre, mentre Air 5 è compatibile con Apple Pencil di seconda generazione, iPad 10 supporta soltanto la prima generazione della Penna Apple.

Certo, per molti utenti la differenza potrebbe anche non essere percettibile, ma resta il fatto che il display di iPad Air 5 è sensibilmente più avanzato.

Processore

Il processore è, probabilmente, uno dei punti che più diversifica questi tablet, e che lui rende effettivamente ottimizzati per utilizzi diversi. Mentre iPad 10 propone un chip A14, lo stesso in forza su tutta la linea di iPhone 13 e sulle varianti di iPhone 14 standard, iPad Air 5 vanta il processore M1 di categoria desktop.

Il primo offre una CPU a 6 core con 2 performance core e 4 core ad alta efficiente, al fianco di una GPU a 4 core e una Neural Engine a 16 core. Di tutt’altra caratura è il processore in forza ad iPad Air 5, che propone una CPU a 8 core, suddivisi 4 e 4 tra performance e ad alta efficienza. Anche la GPU è notevolmente più potente con i suoi 8 Core. Tanta differenza anche sul versante RAM: iPad 10, seppur Apple non abbia specificato, dovrebbe avere fino a 4GB di RAM, mentre iPad Air 5, dati Apple alla mano, monta 8 GB di RAM.

La differenza tra i due tablet, da questo punto di vista, è piuttosto tangibile. Se è vero che la maggior parte dell’utenza beneficerà di un iPad 10 senza alcun lag o rallentamento, dall’altro iPad Air 5 è progettato per reggere carichi di lavoro senza dubbio maggiori. Non solo sul lato videoludico, ma anche su quello della produttività. Si pensi, ad esempio, a lavori di editing grafico: iPad Air 5 riuscirà a fare certamente meglio con il suo processore di classe desktop, anche grazie al supporto H.264 e HEVC con accelerazione hardwar, al motore di decodifica e codifica video.

Quanti volessero collegare iPad ad un monitor esterno dovranno anche tenere a mente che iPad 10 supporta un monitor esterno con risoluzione fino a 4K a 30Hz o 1080p a 60Hz, mentre iPad Air 5 supporta un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz.

Anche in questo caso è vero che per la maggior parte degli utenti risulterà più che sufficiente iPad 10, ma per il collegamento ad un monitor di classe superiore, tenete a mante che iPad Air 5 ha questo vantaggio.

Fotocamere

Quanto a reparto fotografico ci troviamo di fronte a due tablet essenzialmente identici. Entrambi, infatti, propongono sul frontale una camera con ultra grandangolo da 12 MP e diaframma con apertura f/2.4 e zoom out 2X. Entrambi supportano l’inquadratura automatica, particolarmente utile per le videoconferenze, ed entrambi godono di Flash Retina. Ancora, supportano Smart HDR 3 per le foto, hanno gamma dinamica esterna per i video fino a 30 FPS, stabilizzazione video possibilità di registrare video 1080p fino a 60 FPS.

Anche sulla parte posteriore troviamo una camera pressoché identica, sempre grandangolo da 12 MP con diaframma con apertura f/1.8, zoom digitale a 5x e supporto smart HDR 3 per le foto.

Si tratta di un sensore gin gradi di registrare video 4K fino a 60 FPS, con capacità di zoom video 3X e possibilità di suo motion 1080p fino a 240 FPS.

Come già accennato l’unica vera differenza è sul posizionamento della camera frontale, che su iPad 10 trova posto sul lato lungo, mentre su iPad Air di quinta generazione è posizionato sempre sul lato corto in alto.

Reti WiFi e 5G

Quanto alla connessione cellulare e wireless non manca qualche piccola differenza, ma riteniamo che nel complesso riteniamo sia trascurabile. Entrambi i tablet, infatti, supportano la tecnologia WiFi 6 con download fino a 1,2 Gbps, anche se tutti i modelli di iPad 10 supportano 802.11ax, mentre iPad Air 5 ha un supporto più ampio, 802.11a/b/g/n/ac/ax.

Anche i modelli con rete Cellulare supportano il 5G sub-6GHz, anche se iPad 10 arriva alla classe Gigabit LTE fino a 27 bande, mentre iPad Air 5 arriva fino a 32 bande.

Accessori

Entrambi i tablet supportano Apple Pencil, anche se solo iPad Air 5 supporta quella di seconda generazione. Peraltro, il supporto ad Apple Pencil di prima generazione non fa per nulla onore ad iPad di 10 generazione. Non solo ci si poteva aspettare un supporto all’Apple Pencil più recente, ma questa tipologia di supporto sembra stonare completamente con la connettività del tablet. Ed infatti, Apple Pencil ha un connettore Lightning, che sposa perfettamente l’ingresso di iPad 9, mentre iPad 10 propone la nuova USB-C. Questo vuol dire che per poterla ricaricare sarà necessario acquistare un apposito adattatore.

C’è poi da dire che, a livello di accessori, entrambi supportano diverse Magic Keyboard, con tanto di touch pad per trasformare il tablet in un vero e proprio notebook. In questo senso, iPad 10 guadagna un piccolo vantaggio per il posizionamento della camera frontale, che si trova per l’appunto sul lato lungo, quindi perfetto quando il tablet viene utilizzato in modalità landscape.

Prezzi

Se si guarda al listino Apple la differenza di prezzo tra i due modelli è di 200 euro. Si tratta, in questo caso, di una differenza che può essere giustificata in gran parte per il processore. Come anticipato, iPad Air 5 monta il processore M1 di classe desktop, che lo rende particolarmente adatto a lavori pesanti, come l’editing di livello professionale.

I due tablet sembrano rivolgersi a utenti differenti, ma ben definiti: se fate del tablet un utilizzo standard, dai giochi casual alla produttività di base, otterrete da iPad 10 un ottimo supporto. Un tablet assolutamente moderno e con un design paragonabile ad iPad Air 5. Se, invece, pensate di fare del tablet un uso più professionale, soprattutto dal punto di vista grafico, allora potreste investire 200 euro in più per ottenere un tablet ancor più performante, magari da collegare a monitor esterni 4K a 60 Hz.

Se si guarda a siti terzi, si scopre che la differenza tra i due tablet scende addirittura fino a 100 euro, o poco più. Anche in questo caso, comunque, potrebbe essere interessante risparmiare, magari investendo questa cifra in una cover tastiera in grado di offrire maggiore produttività.

Questo perché partiamo dal presupposto che iPad 10 sia un’ottima macchina sotto tutti i punti di vista: iPad Air 5 lo consigliamo a chi abbia esigenze più professionali, i grafici ad esempio, anche perché in questo caso l’utilizzo di Apple Pencil 2 potrebbe davvero fare la differenza.

Quale scegliere

Giunti a questo punto avrete ormai capito quali sono i nostri consigli: se fate del tablet un uso pressoché standard, sappiate che iPad 10 vi offrirà tutto quello di cui avrete bisogno, e anche di più. Se lavorate con la grafica, avete necessità di editare dal tablet, di collegarmi a monitor esterni 4K 60Hz e, soprattutto, se volete Apple Péencil 2, allora dovreste optare per iPad Air 5.

