iOS 17.4, Apple ha attivato le trascrizioni per l’app Podcast

Con gli aggiornamenti a iOS 17.4 e iPadOS 17.4, Apple ha attivato le le trascrizioni per l’app Podcast, una funzione innovativa che rende i podcast ancora più accessibili e la navigazione più intuitiva.

Questa funzione, al momento disponibile per inglese, francese, spagnolo e tedesco, permette di leggere il testo completo di un episodio, cercare parole o espressioni specifiche all’interno dell’episodio e fare tap sul testo per riprodurre il podcast da quel punto esatto. Durante la riproduzione ogni parola viene evidenziata, così è più facile seguire l’episodio.

“L’introduzione delle trascrizioni in Apple Podcast conferma l’impegno di Apple nel realizzare prodotti e servizi per tutti” ha dichiarato Sarah Herrlinger, Senior Director of Global Accessibility Policy & Initiatives di Apple. “Siamo felici di mettere le trascrizioni a disposizione di ogni utente e di offrire un nuovo livello di accessibilità nell’esperienza podcast”.

Le trascrizioni possono migliorare l’esperienza podcast in molteplici modi, aiutando l’utente a cogliere ogni parola dei suoi conduttori preferiti, imparare una nuova lingua e trovare più facilmente le informazioni che ha sentito in un episodio. Le trascrizioni degli episodi saranno accessibili dall’angolo in basso a sinistra sulla schermata “In riproduzione”.

Apple riferisce che questa funzionalità è stata pensata per rafforzare l’accessibilità. Il font e il contrasto cromatico sono pensati per semplificare l’acquisizione e la lettura di testi lunghi. Inoltre, le persone sorde o con difficoltà uditive potranno accedere alle trascrizioni senza premere Play sull’episodio.

Come accennato, le trascrizioni sono disponibili per i podcast in inglese, francese, spagnolo e tedesco su iPhone e iPad con iOS 17.4 e iPadOS 17.4. Non è inclusa la traduzione da una lingua all’altra. Le trascrizioni saranno disponibili in automatico per i nuovi episodi poco dopo la pubblicazione. Gli episodi già pubblicati verranno trascritti gradualmente.

Se chi crea contenuti preferisce fornire le proprie trascrizioni, potrà farlo tramite tag RSS o in Apple Podcast Connect per gli episodi in abbonamento.