Sennheiser rilascia il nuovo sistema operativo Ambeo OS

Sennheiser annuncia il rilascio del nuovo sistema operativo Ambeo | OS per le sue soundbar omonime: l’aggiornamento software, gratis per tutti gli utenti, non solo porta il supporto per AirPlay 2, ma migliora ogni aspetto delle soundbar ampliando l’ecosistema, introducendo nuove funzionalità, migliora app ed esperienza utente, stabilità e affidabilità della connessione Wi-Fi e anche la sicurezza.

Ambeo | OS potenzia la connettività per offrire un suono ancora più coinvolgente grazie all’introduzione del supporto per AirPlay 2, Spotify Connect e Tidal Connect, in questo modo l’utente dispone di una scelta più ampia di ascolto audio in alta risoluzione in streaming.

Con il nuovo sistema operativo arriva anche una nuova versione dell’app Smart Control App con design e interfaccia rivisti, che rende più facile e veloce configurare, personalizzare e controllarele soundbar. Per offrire la massima flessibilità su tutte le piattaforme, gli utenti possono ora anche scegliere di controllare la soundbar tramite una interfaccia web: il costruttore assicura anche qui controlli precisi e facilità di utilizzo, più una vasta gamma di opzioni per integrare al meglio la soundbar nell’ambiente scelto.

L’ultima versione di Ambeo | OS introduce miglioramenti su ogni fronte: assicura prestazioni superiori nel controllo della soundbar tramite l’app Smart Control App, sia che l’utente decida di collegarsi via Bluetooth Low Energy oppure tramite Wi-Fi. Sempre tramite app l’utente viene avvisato circa la disponibilità di nuovi aggiornamento che migliorano stabilità e sicurezza.

Gli utenti che già possiedono una soundbar Ambeo di Sennheiser, possono procedere con l’aggiornamento totalmente gratuito tramite l’app Smart Control di Sennheiser che avvisa l’utente della disponibilità della nuova versione. Tutte le nuove soundbar Ambeo vengono vendute con il nuovo OS preinstallato.

Ulteriori dettagli sulla soundbar Ambeo di Sennheiser sono dispoinbili in questo articolo di macitynet. Ricordiamo che nel 2020 la storica società audio ha celebrato 75 anni di attività. Nel 2021 la divisione audio consumer è stata ceduta a Sonova.