iPad, i tempi di consegna si allungano in attesa dell’evento Apple

Apple ha confermato lo Special Event del 14 settembre, evento nel corso del quale dovrebbero essere presentati i nuovi iPhone, nuovi Apple Watch e forse anche i nuovi iPad base. Ordinando in questo momento in iPad sull’Apple Store online, i tempi di spedizione arrivano a oltre tre settimane, elemento che potrebbe lasciare intendere che qualcosa di nuovo bolle in pentola.

Mark Gurman di Bloomberg fa notare che per quasi tutti i modelli dell’attuale generazione di iPad entry-level sono indicati tempi di spedizione lunghi che prevedono l’invio del prodotto per ottobre. Tempi di spedizione lunghi sono previsti non solo negli USA ma anche in Europa, con stime indicate in 3-4 settimane.

Gurman riferisce che ai dipendenti degli Apple Store, Cupertino avrebbe chiesto di motivare in modo generico il ritardo ma sono tutti segnali che lasciano immaginare l’arrivo di un nuovo iPad entry level.

The entry level iPad is showing “currently unavailable” and/or shipping delays into October. Apple tells retail employees not to speculate why to consumers. Any guesses why? JK. New ones are coming soon- thinner/faster etc. https://t.co/btCgvwDLbe pic.twitter.com/A1cpGHw1jo — Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2021

Apple potrebbe aggiornare iPad usando processori di nuova generazione (A13 Bionic) e integrando altre novità sul versante fotocamere. Si vocifera da tempo che Apple stia lavorando anche su un nuovo iPad mini ma questo potrebbe essere presentato nell’ambito di un diverso evento.

La presentazione California Streaming si svolgerà martedì 14 settembre alle ore 10 a Cupertino, quindi alle 19 in Italia. Sarà possibile seguire l’evento in diretta video streaming direttamente dal sito web Apple statunitense, tramite l’app Apple TV con l’app Apple Events e naturalmente da iPhone, iPad e praticamente qualsiasi computer e dispositivo dotato di browser web e connessione Internet.

utto quello che sappiamo sugli iPhone 13 è in questo approfondimento di macitynet, invece per tutto quello che è emerso finora su Apple Watch 7, con nuovo design più squadrato vi rimandiamo a questa pagina.