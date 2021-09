djay usa Shazam per riconoscere e sincronizzare musica live

L’app djay di Algoriddim è tra quelle che Apple cita regolarmente durante i suoi keynote perché è spesso tra le prime a integrare le nuove tecnologie che vengono presentate durante gli eventi, e con l’ultima aggiornamento l’app è compatibile con un’altra tecnologia di Apple: grazie alla recente integrazione della piattaforma di Shazam è infatti possibile usare l’app di Algoriddim per analizzare i suoni circostanti per identificarne qualsiasi canzone in riproduzione, sia che ci si trova a un concerto o che si sta ascoltando la radio. Una volta riconosciuto il brano, l’app è in grado di caricarlo istantaneamente sui deck virtuali dell’app avviando la riproduzione in sincrono con la sorgente musicale esterna.

In questo modo è praticamente possibile creare dei mix con tracce audio simili, oppure remixare la canzone, applicare effetti o decostruirla utilizzando la tecnologia Neural Mix dell’azienda, con cui è praticamente possibile isolare brani strumentali e a cappella delle proprie canzoni preferite in tempo reale, magari applicando anche dissolvenze incrociate della batteria, linee di basso e melodie di due brani in modo indipendente, applicare effetti audio a singoli componenti musicali e persino riprodurre in loop il ritmo mentre la melodia della stessa traccia continua a suonare.

Ciò consente anche di salvare i brani nella cronologia del Centro di Controllo di iOS 15 in modo da poterli poi ritrovare più facilmente anche in futuro. Secondo l’azienda però gli utilizzi più interessanti concessi da questa integrazione riguardano l’identificazione di una canzone in ascolto per la creazione automatica di mix basati sulla melodia. Inoltre – spiegano – si può usare con il DJing back-to-back: praticamente se si sta suonando in tandem con un altro DJ o in un’altra formazione di artisti è possibile riprendere da dove interrompe l’ultimo DJ identificando e sincronizzando il brano prima di entrare gradualmente in azione.

Ricordiamo che l’app djay per iOS è gratuita ed è disponibile su App Store in versione universale per iPhone, iPad e Mac. L’accesso completo a tutte le funzionalità si ottiene acquistando la versione Pro al prezzo di 6,99 euro al mese oppure a 49,99 euro l’anno.