Garmin punzecchia l’autonomia di Apple Watch Ultra

Garmin punta sull’autonomia per attaccare il nuovo Apple Watch dedicato agli sportivi e agli escursionisti: infatti il costruttore ha promosso con un tweet il suo ultimo smartwatch Enduro 2, a pochi giorni dalla conclusione dell’evento di Apple, ricordando che loro misurano «La durata della batteria in mesi, non in ore», sminuendo così le 36-60 ore di autonomia dichiarate per Apple Watch Ultra.

Sebbene infatti quest’ultimo offra la durata della batteria più lunga di qualsiasi altro Apple Watch annunciato fino ad oggi – come dicevamo sono 36 ore in utilizzo normale oppure 60 attivando la modalità di risparmio energetico di watchOS 9 (in arrivo con un aggiornamento software) – Enduro 2 di Garmin può arrivare molto più lontano a seconda di come lo si utilizza.

Le specifiche di questo orologio che, per funzioni e prezzo, compete con il nuovo Ultra, puntano infatti a 150 ore di utilizzo con modalità GPS attiva e ricarica solare, e fino a 34 giorni se lo si usa semplicemente come smartwatch. C’è però da dire che questo smartwatch di Garmin ha uno schermo più piccolo di Apple Watch Ultra (1,4 pollici contro 2 pollici), mentre quest’ultimo è anche il più luminoso di tutti i modelli attualmente presentati da Apple (2.000 nits), quindi in termini di consumi c’è bisogno di più energia per tenere acceso lo schermo del nuovo Ultra.

In quest’ottica bisogna anche tenere in considerazione il fatto che lo smartwatch top di gamma di Apple presenta anche una serie di sensori avanzati che consentono di eseguire l’ECG, misurare il livello di ossigeno nel sangue, tenere d’occhio la frequenza cardiaca e avvisare in caso vengano rilevate anomalie e un nuovo sensore che rileva la temperatura corporea (per ora solo per offrire un più preciso monitoraggio del ciclo mestruale), operazioni queste che richiedono chiaramente altra energia per poter essere mantenute costantemente attive.

