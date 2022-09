iPhone 14 Pro Max smontato svela scheda logica e Dynamic Island

Prima ancora che arrivi nei negozi, a partire da venerdì 16 settembre, il modello top iPhone 14 Pro Max è già stato smontato da PBKreviews, rivelando come Apple ha ridotto il notch per trasformarlo in Dynamic Island e non solo.

Una volta sollevato il display, la visuale dall’alto conferma la grande somiglianza con iPhone 13 Pro Max delle componenti interne e anche nella loro disposizione generale, ma emergono anche interessanti differenze. La batteria a forma di L è come sempre la singola componente che occupa più spazio, ed ora arriva la conferma della potenza di 4.323 mAh, leggermente inferiore ai 4.352 mAh di iPhone 13 Pro Max.

Grazie ai minori consumi e alla maggiore efficienza energetica di Apple A16 Bionic Apple dichiara una autonomia superiore, come conferma anche un test indipendente secondo il quale iPhone 14 Pro Max offre due ore aggiuntive rispetto al modello precedente.

Invece la scheda logica sulla sinistra è ricoperta da una nuova cover con sopra inciso il nome del chip A16 Bionic. La funzione non è solo estetica: si tratta di una piastra in metallo con cuscinetti in grafite che trasferiscono e dissipano il calore. Si tratta del nuovo sistema termico che Apple ha introdotto in tutti i modelli della gamma iPhone 14: permette di sostenere prestazioni elevate più a lungo nel tempo.

Tra le differenze più visibili spicca naturalmente Dynamic Island che sostituisce il notch. Per realizzarlo Apple ha spostato il sensore di prossimità, ora collocato sotto al display, in questo modo gli altri sensori per Face ID e la fotocamera ora occupano un’area il 30% più piccola.

Il blocco fotocamere posteriore ospita sempre tre lenti, ma in iPhone 14 Pro Max spiccano le dimensioni maggiori di ogni elemento, soprattutto dell’obiettivo principale che ora può contare su un sensore di 48 megapixel. Il filmato di iPhone 14 Pro Max smontato mostra anche l’assenza dell’alloggiamento per schede SIM, eliminato in tutti gli iPhone 14 venduti in USA.

Gli iPhone 14 Pro sono quelli più richiesti ma su Amazon alcuni modelli sono ancora indicati in pronta spedizione.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch – Serie 8, Watch SE economico e il modello top Ultra.