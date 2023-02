iPhone 15 Pro Max, nel rendering appare con gobba fotocamera più sottile

L’iPhone 15 Pro Max dovrebbe essere leggermente più spesso rispetto ai precedenti modelli, nonostante una leggera riduzione di altezza e altezza, e con il blocco fotocamera meno sporgente.

È quanto emerge dai rendering ottenuti da file CAD diffusi da un leaker noto come “Ice Universe” che in passato ha divulgato informazioni che poi si sono rivelate esatte. Il leaker ha condiviso dei rendering e indicato le presunte dimensioni del futuro dispositivo.

Dai rendering emergono dettagli simili a quelli già circolati in precedenza sul presunto design degli iPhone 15 Pro, incluso un nuovo chassis con bordo leggermente curvi.

Secondo i dettagli riferiti dal leaker, le dimensioni di iPhone 15 Pro Max sarebbero: 159,86mm (altezza) x 76,73mm (larghezza) x 8,25mm (spessore), diverse da quelle dell’attuale iPhone 14 Pro Max: 160,7mm (altezza) x 77,6mm (larghezza) x 7,85mm (spessore).

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra) pic.twitter.com/khFUS2jKjC — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

iPhone 15 Pro Max size:

159.86 mm × 76.73 mm × 8.25 mm,Including the camera, the total thickness is 11. 84 mm pic.twitter.com/cqMsl4yUEa — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

Dando per buone le indiscrezioni circolate in precedenza, i rendering del leaker mostrano iPhone 15 Pro Max senza il tasto laterale e volume su/giù: dei pulsanti a stato solido dovrebbero sostituire quelli meccanici, sulla falsariga di quanto visto con il tasto Home degli iPhone 7, 8, SE 2020 e SE 2022, con un Taptic Engine (motorino del feedback aptico) dedicato per ricreare il feeling di pressione.

Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra),Rendering based on CAD.

Compared with 14ProMax,bezel is narrower,but thicker.

Titanium alloy middle frame with frosted process, Type-C ,No physical button design. pic.twitter.com/d4fLOeqWSu — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

Trovate tutto quello che sappiamo finora di iPhone 15 e 15 Plus in questo nostro articolo; in questo diverso articolo trovate invece quello che sappiamo finora su iPhone 15 Pro.