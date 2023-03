iPhone e Apple TV ora proteggono gli epilettici

Inizialmente sembrava che iOS 16.4 si concentrasse soprattutto sulla correzione dei bug e sul miglioramento di alcune funzioni esistenti, tuttavia le note di rilascio ci dicono che c’è anche una nuova funzionalità di sicurezza dedicata alle persone che soffrono di epilessia.

Questa nuova opzione di accessibilità è disponibile anche nel corrispettivo tvOS 16.4 per Apple TV: si chiama Dim Flashing Lights e il suo scopo – si legge – è quello di «attenuare automaticamente i contenuti video in cui vengono rilevate luci lampeggianti o stroboscopiche» oscurando praticamente il display per ridurne il potenziale impatto.

Apple lo spiega meglio nel documento di supporto recentemente aggiornato nella sua versione in lingua inglese (nel momento in cui scriviamo quello in italiano riporta ancora la versione precedente), in cui scrive che l’Apple TV «utilizza un algoritmo per rilevare le luci lampeggianti o stroboscopiche nei contenuti video e le attenua automaticamente sulla TV in tempo reale».

Tali impostazioni – dice – non dovrebbero essere utilizzate «in circostanze in cui potresti essere danneggiato o ferito, in situazioni ad alto rischio o per il trattamento di qualsiasi condizione medica».

In genere film e serie TV mostrano un avviso sulla presenza di luci lampeggianti o stroboscopiche proprio perché possono causare convulsioni nelle persone predisposte all’epilessia o che ne soffrono, tuttavia questi avvisi vengono mostrati solo all’inizio del programma. In questo modo una famiglia in cui anche solo un componente soffre di epilessia può seguire lo stesso programma insieme agli altri semplicemente mantenendo attiva questa opzione, anche se si accende la TV a programma già iniziato e non si è letto l’avviso iniziale.

Come attivare la protezione anti-epilessia Apple 16.4

Sia che siate su iPhone, sia che si tratti di una Apple TV, è importante che sia installata la versione 16.4 del sistema operativo. A quel punto non bisogna far altro che aprire l’app Impostazioni, selezionare il pannello Accessibilità, quindi la scheda Movimento e attivare l’interruttore della nuova funzione.

