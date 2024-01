iPhone pieghevole, curvo e allungabile, Apple li sta testando tutti

Da tempo circolano voci di Apple al lavoro su futuri iPhone pieghevoli ma anche curvi (più volti sono emersi brevetti specifici) e ora anche allungabili.

È quanto emerge in un nuovo brevetto della Casa di Cupertino scovato presso il Patent Office statunitense; nel brevetto è mostrato quello che sembra un iPhone, con un display sul retrattile sul lato, elemento che rende in qualche modo “espandibile” lo schermo.

Nel brevetto, Apple spiega che il display di un dispositivo elettronico come l’iPhone in alcuni casi potrebbe non offrire spazio sufficiente sullo schermo per mostrare contemporaneamente un numero elevato di informazioni di interesse per l’utente; allo stesso tempo è difficile allagare troppo le dimensioni di un disposi sitivo elettronico e sfruttare schermi più grandi, senza rendere il dispositivo troppo ingombrante. Una possibile soluzione è un alloggiamento che consente di ospitare un display che si allunga.

Nel brevetto Apple parla di “un dispositivo elettronico con una porzioni di alloggiamenti che scorrono l’uno nell’altro”. Le sezioni con gli alloggiamenti possono scorrere da stato non esteso (con il display secondario, collocato nell’alloggiamento in modo invisibile) a esteso (con il display secondario che scorre e può essere allineato con il display primario).

Nel brevetto (qui i dettagli) Apple evidenzia la possibilità di usare substrati flessibili per i display, permettono allo schermo secondario di ripiegarsi su sé stesso più volte.

Nel 2022 Oppo ha mostrato un pieghevole che si srotola grazie a delle cerniere, estendendo il display da 6,7″ a 7,4″. Dispositivi con display di questo tipo potrebbero essere presenti in futuri dispositivi, permettendo di raggiungere utenti con preferenze differenti, in base al contesto, in termini di dimensioni e accessibilità.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.