JBL Live, le cuffie con riduzione del rumore Urban Noise Control

JBL è tornata con una nuova serie di cuffie wireless che portano l’esperienza di ascolto degli utenti al livello successivo. Progettata per la vita in città, la nuova serie LIVE unisce la tecnologia JBL Signature Sound a un design confortevole ed alle funzionalità Smart, tra cui il supporto degli assistenti vocali Google e Alexa di Amazon.

Di queste serie fanno parte le cuffie over-ear LIVE 650BTNC (199,99 euro) e 500BT (149,99 euro), le on-ear LIVE 400BT (129,99 euro) e gli auricolari con collana LIVE 220BT (79,99 euro) mentre entro l’anno arriveranno le LIVE 300BT completamente senza fili per concorrere con AirPods di Apple.

Le cuffie LIVE 400BT, LIVE 500BT e LIVE 220BT sono dotate delle tecnologie di Urban Noise Control, TalkThru e Ambient Aware, che consentono agli ascoltatori di isolarsi e tornare vigili quando necessario. Ad esempio, con TalkThru il volume della musica viene abbassato e vengono attivati ​​i microfoni rivolti verso l’esterno, amplificando le voci e i suoni circostanti per facilitare le conversazioni con gli amici senza rimuovere le cuffie.

In modalità Ambient Aware è invece possibile controllare il livello del rumore di fondo per rimanere sintonizzati con l’ambiente circostante ogni qual volta si renda necessario. Il modello di punta, JBL LIVE 650BTNC, dispone della tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore incorporata, che blocca i suoni generati dall’ambiente circostante, così che niente possa disturbare l’ascolto.

Oltre all’Urban Noise Control, l’intera gamma LIVE è dotata di assistenza vocale integrata per agevolare ogni azione dal proprio smartphone senza l’utilizzo delle mani, sia la ricerca dell’ultima canzone del proprio artista preferito o le indicazioni stradali per raggiungere la prossima riunione: basta un semplice tocco sull’auricolare sinistro per proseguire l’esperienza di ascolto in cuffia senza interruzioni ma avere anche Google Assistant e Amazon Alexa a portata di mano per ricevere ogni risposta direttamente nelle orecchie.