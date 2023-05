Adobe Photoshop offre riempimento generativo AI

Adobe ha mostrato pochi mesi addietro Firefly AI, ora implementata in beta in Photoshop: la nuova suite di strumenti di editing con intelligenza artificiale generativa è in grado di «creare al volo contenuti professionali per immagini semplicemente partendo da una breve descrizione di testo».

La software house di San Jose ora ha integrato la funzionalità di Riempimento generativo in Photoshop. Si tratta di una funzionalità al momento in versione beta, indicata come “Un nuovo strumento davvero magico” che permette di aggiungere, estendere o rimuovere contenuti dalle immagini con semplici richieste testuali.

In un post sul blog aziendale, Adobe descrive l’integrazione delle funzionalità AI generativa di Adobe Firefly in Photoshop, evidenziando la possibilità di aggiungere o rimuovere contenuti in pochi secondi e con modalità non distruttive.

Ashely Still, vice presidente senior di Adobe responsabile Digital Media, spiega che la novità di Photoshop permetterà di potenziare le funzionalità offerte, consentendo agli utenti di “dare vita alle loro idee alla velocità dell’immaginazione”.

Non è l’unica novità presente nell’aggiornamento di maggio 2023 di Photoshop. Sono stati aggiunti effetti speciali nei Predefiniti, permettendo di visualizzare in anteprima e modificare l’aspetto delle immagini con i “Predefiniti di regolazione”, consentendo in questo modo di perfezionare le regolazioni nel pannello Livelli.

Altra novità è la possibilità di ritoccare e rimuovete le aree indesiderate dell’immagine con lo strumento Rimuovi: Sfondi e strutture complessi, come recinzioni o bordi di oggetti, sfruttando uno strumento basato sull’intelligenza artificiale.

Altra novità è una funzione che consente di individuare lo strumento giusto al momento giusto sull’area di lavoro con la barra delle attività contestuale. Anche le sfumature sono migliorate con regolazioni rapide e nuovi controlli sull’area di lavoro e un’anteprima dal vivo che viene creata automaticamente.

