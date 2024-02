Compagnia aerea offrirà Vision Pro a passeggeri selezionati

Beond, una nuova compagnie aerea di lusso, offrirà Apple Vision Pro a passeggeri selezionati per “esperienze di intrattenimento immersive a bordo”.

È quanto si legge in un comunicato della compagnia aerea solo business, ondata da tre «veterani» del settore, con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo dei viaggi d’affari, offrendo servizi di lusso esclusivi, che possano fare la differenza in un viaggio.

“L’Apple Vision Pro trasformerà l’intrattenimento a bordo durante il volo, e saremo i primi a offrirlo a passeggeri selezionati”, si legge in un comunicato firmato da Tero Taskila, CEO di Beond. “Oltre all’esistente e in costante crescita del catalogo a bordo con contenuti quali film e giochi, Beond presenterà destinazioni turistiche mozzafiato e attività alle Maldive. Stiamo lavorando con partner alle Maldive per preparare registrazioni davvero incredibili”. Ancora: “L’esperienza di volto permetterò di creare aspettative per i passeggeri prima del loro arrivo alle Maldive. Offrire Apple Vision Pro è un ulteriore passo nella nostra visione di offrire un’esperienza di viaggio superiore ai nostri clienti, dall’inizio alla fine del loro viaggio. Siamo orgogliosi di essere la prima compagnia aerea a implementare questa tecnologia”.

BeOnd offre dal 2023 voli da Monaco di Baviera, Zurigo e Riyadh a Malé (la capitale della Repubblica delle Maldive). Dal metà 2024 sono previsti voli da Milano, Dubai (dove anche il volo proveniente dall’Italia farà scalo tecnico) e Bangkok alle Maldive. Gli aeromobili di BeOnd hanno esclusivamente posti a sedere business class, con sedili in pelle, che possono essere trasformati in letti durante il volo.

Offrire Vision Pro in volo non sarà ad ogni modo facile: il visore di Apple in fase di ordine può essere personalizzato in vari modi in base alle richieste e necessità dell’utente e i passeggeri potrebbero dover indossare un dispositivo non perfettamente adatto. Apple, inoltre, non ha predisposto funzionalità multi-utente che rendono semplice passare da un utente all’altro il dispositivo.

Dirigenti e marketing Apple evidenziano stupore ed emozione quando si prova per la prima volta Apple Vision Pro: per il regista e filmaker James Cameron è stata una esperienza religiosa. Per il marketing Apple è il dispositivo di intrattenimento definitivo.

Qui le nostre prime impressioni su Vision Pro.

Tutte le notizie su Apple Vision Pro sono disponibili da questa pagina di macitynet.