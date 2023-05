La Lock Screen di iOS 17 permetterà di trasformare iPhone in display per la Smart Home

Tra le novità che dovremmo vedere in iOS 17 – nuova versione del sistema operativo di iPhone che Apple presenterà in anteprima alla WWDC di giugno – c’è la Lock Screen (la schermata di blocco) rinnovata, con una novità che permetterà di trasformare iPhone in “smart home display”.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg spiegando che quando il telefono non è in uso ed è orientato orizzontalmente, sarà possibile visualizzare appuntamenti nel calendario, dati meteo, notifiche e altro ancora, trasformando il telefono in una sorta di hub domestico.

Quando l’iPhone è ad esempio collocato orizzontalmente su uno supporto di ricarica MagSafe, sarà mostrata l’interfaccia smart home, offrendo funzionalità alla stregua di quelle disponibili con dispositivi tipo gli Echo Show. La funzione in questione sfrutta a quanto pare i widget visti su iOS 16, elementi che consentono di ottenere informazioni dalle app preferite a colpo d’occhio sulla schermata Home, schermata di blocco o vista Oggi.

Gurman riferisce che Apple intende rendere iPhone più utile quando non è in uso ed è collocato su una scrivania o su un comodino. Cupertino ha previsto una videata con sfondo scur o e colori più chiari per i testi, in modo da rendere facili da leggere le informazioni visualizzate.

Sempre secondo quanto riferisce Gurman, Apple sta anche sviluppando una interfaccia orizzontale con funzionalità simili per l’iPad ma forse questa arriverà dopo quella di iOS 17. In cantiere è previsto anche un tablet a basso costo che dovrebbe essere possibile fissare magneticamente a pareti e supporti, da sfruttare come hub domestico dedicato.

Tutto quello che sappiamo finora di iOS 17 è riassunto in questo articolo; qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare in occasione della WWDC del 5 giugno.