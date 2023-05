iOS 17 con novità per Wallet, Dov’è, SharePlay e AirPlay

Manca ormai poco alla Worldwide Developers Conference (WWDC) del 5 giugno, evento nel corso del quale Apple dovrebbe presentare – tra le altre – anche la prima versione preliminare di iOS 17, futuro sistema operativo di iPhone.

Mark Gurman di Bloomberg riferisce che tra le novità previste per iOS 17 vi sono migliorie in varie app e funzionalità di serie, comprese Wallet, Dov’è, SharePlay e AirPlay.

Gurman riferisce in particolare di “modifiche rilevanti” all’app Wallet (quella che consente di archiviare carte di credito, chiavi digitali, badge aziendali, ecc.), senza però indicare in dettaglio quali saranno le novità.

Il redattore di Bloomberg riferisce ancora di migliorie ai servizi di localizzazione per l’app “Dov’è” (quella che consente di tenere traccia dei dispositivi Apple o oggetti personali) ma anche in questo caso senza indicare ulteriori dettagli.

Sempre secondo Gurman, Apple ha in cantiere novità che riguardano SharePlay (la funzionalità che consente di riprodurre in streaming programmi TV, film e musica in sincrono con amici e familiari durante una chiamata FaceTime), e migliorie anche per AirPlay, il protocollo che permette di riprodurre in streaming o condividere contenuti dai dispositivi Apple su Apple TV o sulle smart TV compatibili.

Apple a quanto pare è anche in trattativa con hotel e affini per semplificare la trasmissione in streaming con AirPlay da iPhone su TV e altri dispositivi presenti nelle camere.

Sempre Gurman ha riferito di novità per la Lock Screen (ne parliamo qui) che permetteranno di trasformare iPhone in una sorta di hub domeatico.

Il keynote di apertura del 5 giugno alle 19 ora italiana potrà essere seguito su apple.com, sull’app Apple Developer, sull’app Apple TV e su YouTube. Qui un elenco di quello che Apple dovrebbe presentare.

