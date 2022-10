La serie civile Bticino Matix diventa smart con Netatmo

Dopo la prima serie nata quattro anni orsono per la connessione wireless l’ormai diffusissima Living Now e dopo la trasformazione di Livinglight, la serie più venduta in Italia, in una serie smart arriva Matix with Netatmo, portando tutta la gamma di BTicino nel dominio della smarthome senza fili da comandare a distanza attraverso gli smartphone con una applicazione dedicata e gli assistenti vocali di Alexa, Assiste Google e Siri/Homekit.

Matix with Netatmo diventa la serie smart più accessibile di Bticino con tutti i vantaggi di una gestione integrata per comandare le tapparelle tramite app da remoto, modulare l’intensità della luce, prevedere scenari di entrata e uscita, o impostare priorità dei carichi delle prese elettriche, ma anche controllare i consumi energetici, tenendone traccia tramite report dettagliati, utili per non avere soprese sulle bollette.

“Crediamo moltissimo nel valore della tecnologia non fine a se stessa ma al servizio delle esigenze specifiche dei suoi utilizzatori. Essere connessi è sempre piú un’esigenza, da oggi anche la casa alla portata di tutti è connessa. Infatti BTicino ha unito ai sistemi tradizionali, nuove soluzioni e tecnologie smart che prevedono la connettività come standard, semplificando così la vita delle persone e aggiungendo valore all’impianto elettrico per tutte le esigenze. Da oggi possiamo dire di aver portato tutta la nostra offerta di soluzioni a un livello straordinario di innovazione.” – ha dichiarato Diego Gianetti, direttore commerciale di BTicino.

La nuova linea, realizzata in tecnopolimero, prevede ventitré colori di placche, suddivise in cinque macrogruppi: bianchi, texture, metallics, galvanics e colors.

Matix with Netatmo è indicata anche per installazioni nel terziario e negli ambienti commerciali, grazie alla sua versatilità e a un costo competitivo. Grazie alla sua integrazione con i sistemi di canalizzazione e di torrette, Matix si offre come soluzione completa e flessibile anche per tutti gli ambienti professionali, ideale per negozi e uffici.

Per rispondere a ogni esigenza, anche in questo ambito, è stata prevista una versione antirimozione (prevede 4 viti a taglio di tipo torx) e una antibatterica, grazie all’utilizzo di materiali basati su ioni d’argento (Ag+). L’efficacia dei prodotti antimicrobici BTicino è stata verificata presso laboratori specializzati.

La gamma si completa con prese USB di ricarica, torce estraibili, lampade di sicurezza, custodie idrobox, prese da tavolo, torrette a scomparsa, torrette sporgenti e centralini da parete multifunzione. Così come per le altre linee, sono previsti anche comandi scenario wireless.

Se avete già una serie Matix in casa è possibile trasformare l’impianto esistente in un impianto Smart, mantenendo l’estetica delle placche e con minimi interventi al cablaggio e nessun intervento di muratura. Basta sostituire i vecchi comandi tradizionali con i corrispettivi connessi e aggiungere un gateway per metterli in comunicazione con la rete Wi-Fi di casa.

Se non si ha spazio per i frutti del Gateway si possono installare direttamente nel quadro grazie alla versione Din da pannello della produzione Bticino-Netatmo.

Per comprendere come funziona la nuova serie Matix vi rimandiamo agli articoli su Living Now With Netatmo e Living Light with Netatmo che trovate nella nostra sezione dediacata a Bticino.

Per conoscere tutte le opzioni disponibili con la serie Matix vi rimandiamo a questa pagina del sito BTicino.