Lampadine Smart Osram compatibili Alexa, HomeKit e Android in offerta solo oggi

Le lampadine smart ormai sono entrate a far parte del patrimonio “classico” degli accessori di uno smartphone vista la facilità con cui si possono abbinare sia direttamente via Wi-Fi che attraverso un Hub domotico.

Il vantaggio degli ultimi tempi è che potete comandarle via voce sia con Siri su iPhone e iPad o Apple Watch che con Alexa o Assistente Goggle con iOS e Android. Basterà ricordarsi il comando giusto e il nome della stanza oppure spegnere tutte le luci in casa in un solo momento.

Potete trovare tutte le offerte Homekit su questa pagina ma noi vi abbiamo selezionato qui sotto quelle con lo sconto reale e pure quelle con Zigbee.

Osram Smart+ e Homekit

In particolare le Lampade Osram della serie Smart + si avvalgono della tecnologia di trasmissione senza fili Zigbee che garantisce al pari di Bluetooth il massimo risparmio come consumi “da spenti”, la possibilità di creare un rete “mesh” e una ottima compatibilità con tutti gli hub domotici, compreso Echo Plus di Amazon che contiene una radio Zigbee all’interno o V-Home di Vodafone basato su piattaforma SmartThings o infine Philips Hue controllabili tutti da iOS o Android.

Per i dispositivi solo Homekit per iOS non avrete bisogno di un Hub e potrete approfittare della tecnologia Bluetooth Mesh: Osram è una delle prime aziende ad implementarla e permette di creare una rete che espande la portata di Homekit in tutta la casa.

Con Osram possibile quindi equipaggiare la vostra casa con una serie di dispositivi a basso consumo LED e, vista la capacità di Osram di servire tanti mercati ed esigenze, con una varietà di attacchi e forme infinita.

Dispositivi solo Homekit

Osram Smart+ Lampadina LED Bluetooth Compatibile con Apple HomeKit e Android. Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW – a 23,99 €, sconto 52% – click qui per comprare



Osram Smart+ Plug Bluetooth. Presa Intelligente Compatibile con Apple Homekit e Android

a 30,99 €, sconto 23% – clic qui per comprare

Osram Smart+ Lampadina LED Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android. Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Dimmerabile

a 18,99 €, sconto 73% – click qui per comprare

Osram Smart+ Plug Bluetooth. Presa Intelligente Compatibile con Apple Homekit e Android, 4 Pezzi

a 80,99 €, sconto 46% – click qui per comprare

Osram Smart+ Lampadina LED a Filamento Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android. Globo, E27, 50 W Equivalenti, Dimmerabile

a 32,99 €, sconto 18% – clic qui per comprare

Osram Smart+ Lampadina LED a Filamento Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android. Forma Edison, E27, 50 W Equivalenti, Dimmerabile, 4 Pezzi

a 23,99 €, sconto 40% – clic qui per comprare

Dispositivi Zigbee

funzionano con Amazon Echo Plus, V-home SmartThings, altri gateway per illuminazione come Philips Hue

Osram Smart+ Plugpresa intelligente – In offerta a € 14,74 Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED a Goccia, E27, 60 W, Dimmerabile – In offerta a € 10,00 Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED a Goccia, E27, 60 W, Luce Colorata RGBW, 4 Pezzi – In offerta a € 117,83 Click qui per approfondire

Osram Smart+ Motion Sensor, 4 Pezzi – In offerta a € 83,49 Click qui per approfondire

Osram Smart+ Ceiling Tunable White Applique con Luce Bianca Regolabile, Diametro 33 cm – In offerta a € 80,62 Click qui per approfondire

Osram Smart+ Flex Outdoor RGBWStriscia LED, Luce Colorata, per Esterni – In offerta a € 77,02 Click qui per approfondire

Osram Smart+ Flex RGBW Striscia LED, Luce Colorata, Kit Base – In offerta a € 52,59 Click qui per approfondire

Osram Smart+ Switch Interruttore Portatile – In offerta a € 37,91 Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED a Goccia, E27, 60 W, Luce Colorata RGBW – In offerta a € 24,85 Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED con Riflettore MR16, GU5.3, 5W, Luce Bianca Regolabile – In offerta a € 29,20 Click qui per approfondire

