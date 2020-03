Apple lancia la collezione primavera per i cinturini Apple Watch e le cover per iPhone e iPad

I colori della primavera arrivano nello store di Apple con nuove custodie in silicone per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, nuovi cinturini per Apple Watch e nuove cover e Smart Keyboard Folio per iPad. Apple ha aggiornato il suo negozio online con una gamma di accessori per i dispositivi portatili.

Per iPhone, sono disponibili le custodie in silicone per iPhone 11 e iPhone 11 Pro nei nuovi colori Cactus, Pompelmo e Surf Blue. Una notizia interessante soprattutto per i possessori di iPhone 11, per cui erano disponibili esclisivamente custodie in silicone solo bianche e nere. Le nuove cover si possono acquistare su Apple Store e costano 45 euro.

La cover in pelle Leather Folio per iPhone 11 Pro Max è disponibile a 149 euro nel colore Peacock, letteralmente pavone.

Per quanto riguarda i cinturini Apple Watch, sono state presentate tre nuove colorazioni per i cinturini sportivi Sport Band abbinate a quelle nuove di iPhone, sempre nei colori Cactus, Pompelmo o Surf Blue. Il Cinturino Sport si può acquistare a partire da 49 euro.

Il cinturino Sport Loop è stato rinnovato con i colori Black/Lime Blast e Midnight Turquoise/Aurora Green. Inoltre, i Nike Sport Loop si possono acquistare nelle versioni World Indigo / Lime Blast e Hyper Crimson / Neptune Green. Costano sempre 49 euro.

Anche Hermes ha pensato a cinque nuove opzioni per i suoi cinturini per Apple Watch, con nuovi colori, ma chi non può resistere al richiamo della moda e della qualità artigianale deve prepararsi a sborsare un prezzo sostenuto: ben 519 euro cadauno.

Ora per iPad Pro è possibile avere una Smart Keyboard Folio con nuovi colori, Cactus e Surf Blue. Gli stessi colori sono disponibili per le Smart Folio pensate per chi invece possiede un iPad di settima generazione, un iPad mini o un iPad Air di terza generazione.

