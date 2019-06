Le otto novità nascoste di iOS 13 che fanno la differenza

E’ normale parlare delle novità più rilevanti quando si parla di un major upgrade ai sistemi operativi Apple. Di iOS 13, infatti, abbiamo analizzato le novità più interessanti, o comunque quelle che più saltano all’occhio.

Quando si parla di Apple, però, non bisogna dimenticare delle numerose novità minori, spesso nascoste, ma che nell’utilizzo quotidiano dei dispositivi possono davvero fare la differenza. In questo articolo analizziamo 8 segreti e trucchi nascosti di iOS 13.

Gestione WiFi/bluetooth centro di controllo

Con iOS 13 sarà possibile gestire il collegamento alle reti WiFi e ai dispositivi Bluetooth direttamente dal centro di controllo. Sarà sufficiente aprire il Centro di Controllo, mantenere la pressione del dito al centro del riquadro in cui sono presenti le icone WiFi e BT, e poi cliccare con il Force Touch, o mantenere la pressione, sulle rispettive icone. A questo punto, a seconda dell’icona scelta, si aprirà un catalogo in cui saranno presenti le liste delle reti WiFi disponibili, o dei dispositivi BT presenti nelle vicinanze.

Cancellare testo

Su iOS 12, anche se probabilmente non lo sapevate, era sufficiente agitare per aria iPhone e iPad per cancellare l’inserimento di un testo. Su iOS 13, invece, questa operazione è stata sostituita con un più comodo, e meno pericoloso, triplo tap. Se scrivete una nota sull’app Note, e volete cancellare l’ultimo testo inserito, sarà sufficiente eseguire a schermo un tap con tre dita.

Specchiare una Foto

Su iOS 13, quando FOTO IOS 13, avrete a disposizione una nuova sezione di editing, che con un solo tap permetterà di specchiare una fotografia.

Sfondi Scuri

Su iOS 13 Apple ha finalmente introdotto la modalità Dark, ossia il tema scuro. Nella sezione sfondi c’è un’opzione che permette, se abilitata, di scurire lo sfondo del dispositivo quando si attiva o disattiva la modalità Scura. Questo vuol dire che, abilitando l’opzione, lo sfondo cambierà tonalità, da scuso a chiaro, e viceversa, a seconda della tonalità della UI.

Arcade sostituisce Update

Più che una funzione nascosta iOs 13 nasconderà una funzione prima particolarmente utilizzata. All’interno di App Store, infatti, non sarà più presente in prima battuta il tab Aggiornamenti per le app. Al suo posto ci sarà il pulsante Arcade, che darà accesso al nuovo servizio in abbonamento per scaricare giochi pagando un canone fisso. Per aggiornare le app, allora, si dovrà cliccare sull’avatar del proprio profilo, e da lì eseguire gli aggiornamenti.

Dark Mode automatica

La dark mode è utile, soprattutto, nelle ore serali, per consentire all’utente di utilizzare il dispositivo senza sforzare la vista, sostituendo ai bianchi, schermate nere o comunque scure. Si potrà attivare manualmente dal menù Impostazioni, ma nella stessa schermata si potrà anche scegliere di attivarla automaticamente, o a seconda del tramonto, oppure programmando un orario dopo il quale la UI tornerà a splendere di bianco.

Font

Su iOS 13, aprendo Impostazioni si avrà una nuova sezione chiamata Fonts. Qui saranno raccolti gli stili dei font scaricati da App Store, così da personalizzare ulteriormente la UI.

Seleziona testo

Quando si digita un testo, con iOS 13 lo si potrà copiare in modo più semplice e veloce rispetto a iOS 12: sarà sufficiente mantenere la pressione di una parola ed effettuare uno slide lungo la frase, fino alla parola da selezionare.

Tutti i servizi di macitynet su iOS 13 sono in questa sezione. Qui trovate tutte le notizie dalla WWDC19 qui quelle su Mac OS 10.15 Catalina e qui quelle su iPadOS.