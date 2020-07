Le tastiere Brydge per iPad sono disponibili con il layout italiano

Le tastiere Brydge per iPad ora sono in vendita con layout italiano. Una bella notizia per tutti gli utenti che desiderano combinare la praticità di una tastiera con la disposizione italiana dei tasti con la qualità e il design di un prodotto che di fatto trasforma il tablet di Apple in un vero e proprio computer portatile.

Di questa azienda abbiamo infatti parlato diverse volte tra le nostre pagine: già nel 2012 era tra le prime e pochissime (se non l’unica) ad offrire la produttività della tastiera del MacBook Air con gli iPad di quel periodo. Negli anni l’evoluzione c’è stata, tanto che con l’ultima versione Pro+ per iPad Pro, grazie anche alle nuove funzioni offerte da iPadOS, è stato implementato perfino un trackpad, portando così la convergenza verso l’ecosistema Mac ad un livello superiore.

Le tastiere per iPad prodotte da Brydge attenuano il passaggio da tablet a portatile attraverso il rivestimento in alluminio, tasti iPadOS dedicati e colori pensati per adattarsi allo stile del tablet di Apple. Utilizzano una cerniera brevettata che permette di inclinare il tablet da 0° a 180° e la tastiera incorpora un sistema di retroilluminazione LED regolabile su tre diversi livelli di intensità luminosa. La batteria inoltre promette fino a 12 mesi di autonomia con una sola carica, un traguardo reso possibile dalla tecnologia iOS Battery Management.

Tra le caratteristiche più interessanti vanno ricordati i tasti di scelta rapida di iPadOS, che permettono di avere i comandi principali del sistema operativo a portata di mano sulla barra superiore. Sono insomma tastiere di alta qualità: noi stessi ne abbiamo inserita qualcuna nella classifica delle migliori che abbiamo stilato questo inverno e non per niente anche Apple le commercializza attraverso i propri negozi fisici e online.

Fino ad oggi l’unico compromesso da accettare risiedeva nel layout dei tasti, di tipo QWERTY ma nella notazione americana, quindi senza le lettere accentate sulla porzione destra della tastiera. A questo piccolo inconveniente si poteva trovare rimedio in due modi: acquistando degli adesivi per sostituire i simboli sui tasti che non combaciavano con la digitazione italiana oppure modificare il layout della tastiera via software imparando a digitare con il sistema americano.

Questo piccolo inghippo come dicevamo è stato risolto nei giorni scorsi attraverso la produzione e distribuzione delle tastiere per iPad di Brydge con il layout italiano. La società ha appena annunciato che si possono già acquistare in tutti i negozi affiliati nel paese, compresi gli Apple Store, anche se nel momento in cui scriviamo, sul sito web ufficiale, sono ancora presenti le sole versioni con layout USA, quantomeno basandoci sulle immagini attualmente in mostra e sulla totale assenza di un’indicazione a riguardo nel pannello delle specifiche tecniche.

Per il momento comunque ad essere aggiornate con la disposizione italiana dei tasti sono la versione Brydge 10.2 per i nuovi iPad Apple (7° generazione) e Brydge 10.5 per iPad Air (3° generazione), entrambe disponibili nei colori argento, grigio siderale oppure oro. In lista c’è anche la tastiera Brydge 7.9 per iPad mini (5° generazione), disponibile nella versione di colore argento oppure in grigio siderale. Non appena saranno disponibili, si potranno presumibilmente acquistare anche su Amazon, dove attualmente permangono i soli modelli con layout USA.