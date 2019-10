L’iPhone 11 Pro Max è il miglior smartphone per Consumer Reports

L’iPhone 11 Pro Max si piazza al primo posto nella classifica di Consumer Reports dedicata agli smartphone. L’iPhone 11 Pro si piazza al secondo posto.

La rivista statunitense nota per i test e i consigli dedicati ai consumatori, non è mai stata tenera con Apple e negli anni passati ha sempre classificato ai primi posti i dispositivi di Samsung.

Per Consumer Reports ora gli iPhone 11 Pro meritano il primo posto per “rilevanti migliorie alla durata della batteria, eccellenti fotocamere, e altre migliorie come la maggiore resistenza all’acqua, l’involucro in vetro più resistente, display più brillanti e migliori performance possibili dal nuovo chip A13 Bionic”.

Per quanto riguarda la batteria, si legge: «Per prima cosa, la durata della batteria è migliore. L’iPhone 11 Pro Max è durato più di 40.5 ore nei nostri test. Si tratta della durata più lunga di qualsiasi telefono attualmente indicato nella nostra classifica. Segna una svolta per Apple. Solo qualche anno fa, su questo versante gli iPhone tendevano a rimanere indietro rispetto ai concorrenti».

Per quanto riguarda le fotocamere: «Nel caso di iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, i nostri tester riferiscono di avere collezionato alcuni dei punteggi più alti nel nostro sistema di valutazione per la qualità delle immagini-fisse. L’iPhone 11 è stato altresì valutato molto bene in questa categoria. Tutti e tre i dispositivi sono stati classificati come “eccellenti” per la qualità video della fotocamera posteriore».

Gli iPhone 11 Pro ai primi posti nella classifica di Consumer Reports lottano con concorrenti agguerriti e in alcune categorie per i modelli top di gamma le differenze in termini di punti percentuali non sono abissali. Il giudizio dell’associazione dei consumatori USA è ad ogni modo importante e tenuto in considerazione da molti utenti, non solo statunitensi.

Su questa pagina trovate tutte le nostre notizie, prove e tutorial su iPhone 11 Pro e qui quelle su iPhone 11 Pro Max.