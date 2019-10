Apple Arcade su Mac pronto per gli utenti della beta di macOS Catalina

macOS Catalina dovrebbero arrivare tra pochi giorni (la Golden Master, la versione che dovrebbe essere identica a quella finale, è stata già distribuita agli sviluppatari) e agli utenti del nuovo sistema Apple offre già la possiblità di provare Apple Arcade.

macOS 10.15 è il sistema richiesto per giocare al servizio di gaming in abbonamento realizzato da Apple per i suoi dispositivi (disponibile anche per i dispositivi con iOS 13, iPadOS e le Apple TV con tvOS).

È possibile abbonarsi al servizio una volta e giocare su uno qualunque dei computer/dispositivi supportati, passando da iPhone ad iPad, Mac e Apple TV. Il servzio è offerto a 4,99 euro al mese, vanta zero pubblicità e zero acquisti in-app. Apple ofrfe la possibilità di provare il servizio gratuiitamente per un mese senza vincoli. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnova automaticamente salvo disdetta.

Apple Arcade offre al momento una selezione di oltre 100 nuovi giochi esclusivi, tutti supportati da iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV. Nelle prossime settimane verranno aggiunti nuovi giochi e la Mela promette che il catalogo si arricchirà di volta in volta ogni mese.

Con l’abbonamento a Apple Arcade, si ottiee la versione completa di ogni gioco, inclusi tutti gli aggiornamenti e le espansioni, senza pubblicità né acquisti in-app. Alcuni giochi supporteranno i controller wireless per Xbox con Bluetooth, il controller PlayStation DualShock 4, i controller MFi e altri, in aggiunta a controlli touch e Siri Remote.

Apple non ha indicato la data esatta per l’arrivo di macOS Catalina spiegando genericamente che sarà disponibile come aggiornamento software gratuito “in autunno” per i Mac introdotti a partire da metà 2012. Sul sito statunitense di Apple è indicato che Catalina arriverà “entro ottobre”.

Per conoscere tutte le novità di macOS 10.15 Catalina, fate riferimento alla sezione dedicata del nostro sito.