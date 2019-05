Lo schermo di Apple Watch Series 4 è “Display dell’Anno”

L’Apple Watch Series 4 è uno dei vincitori del premio “Displays of the Year” organizzato dalla Society for Information Display (SID), evento che si svolge in concomitanza degli annuali Display Industry Awards, legati alla Display Week di Los Angeles, uno dei più grandi appuntamenti del settore.

Obiettivo dei premi è evidenziare “l’innovativo lavoro di alta qualità nell’industria dei display a tutti i livelli”. Il premio assegnato nella categoria degli orologi evidenzia i “notevoli progressi tecnologici e/o caratteristiche di rilievo”.

L’Apple Watch Series 4 ha ricevuto il premio in virtù del display OLED più grande del 30% rispetto al display di precedente generazione, ottenuto senza bisogno di aumentare le dimensioni del dispositivo. Inoltre, usa una nuova tecnologia denominata LTPO che permette di contenere i consumi dello schermo, per fare arrivare l’utente alla fine della giornata senza dover ricaricare.

“Pur mantenendo l’originale design esclusivo”, si legge in un comunicato, l’Apple Watch di quarta generazione è stato perfezionato, combinando nuovo hardware e migliorie software in una singolare forma unitaria. Il suggestivo display, che è più grande del 30% e con cassa di 40mm o 44mm, in base al modello, si integra perfettamente nel nuovo case più piccolo e sottile, mentre la nuova interfaccia offre più informazioni con dettagli più ricchi”.

“Il display è l’elemento caratterizzante di Apple Watch e la Series 4 spinge tale caratteristica a livelli mai visti. La sfida per i progettisti è stata creare un display più grande senza accrescere in modo evidente le dimensioni della cassa o compromettere la durata della batteria. I bordi ristretti offrono un’area di visualizzazione maggiore del 30%, mentre una nuova tecnologia per display denominata LTPO migliora l’efficienza energetica aiutando l’utente ad arrivare alla fine della giornata con una singola carica”.

Lo scorso anno in occasione della Display Week di Los Angeles, furono premiati gli schermi di iPad Pro e iPhone X. Tra i prodotti di altre marche premiati quest’anno: il Modular MicroLED Display (The Wall) di Samsung Electronics, il Sistema Crystal LED Display di Sony, gli LCD curvi per il settore automotive di Japan Display.