Mac mini M4, un utente crea il colore dimenticato da Apple

Il nuovo Mac mini M4 piace molto ed è indubbiamente una macchina con ottime caratteristiche: l’unica piccola pecca notata da qualcuno è che il piccolo di casa Apple è disponibile solo nel colore “Argento”, mentre i modelli precedenti con chip M2 erano disponibili anche nella finitura grigio siderale.

L’utente 有没有搞措 ha deciso di creare da solo la finitura colore grigio siderale, smontando la scocca del Mac mini M4. Diversi passaggi evidenziano lo smontaggio del Mac mini (per “estrapolare” la scocca) e altri passaggi per l’anodizzazione dell’alluminio della custodia, con un risultato finale che ricorda l’elegante finitura grigio siderale del guscio in lega di alluminio del Mac mini 2018.

Apple ha fatto sapere che il Mac mini è a “impatto ambientale neutro“: è costruito con oltre il 50% di contenuti riciclati, tra cui alluminio 100% riciclato nel guscio, oro 100% riciclato nelle placcature di tutti i circuiti stampati progettati da Apple e terre rare 100% riciclate in tutti i magneti.

Altra novità è il packaging interamente basato su fibre, una scelta che avvicina ulteriormente l’azienda all’obiettivo di eliminare la plastica da tutti gli imballaggi entro il 2025.

Il Mac mini M4, lo ricordiamo, è disponibile con un prezzo di partenza di €729 nella variante base, e con un prezzo di partenza di €1.679 per la variante con chip M4 Pro.

Per un confronto fotografico tra Mac mini M4 e il modello precedente più grande rimandiamo a questo articolo. Invece per un confronto di prestazioni e rumorosità tra Mac mini M4 e il modello con chip più potente M4 Pro si parte da questa pagina.

