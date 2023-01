MacBook Pro 2023 i prezzi lievitano, al top costa 7699€

Con l’introduzione dei nuovi portatili professionali Apple ha aumentato i prezzi di partenza rispetto ai modelli MacBook Pro 2021: ora i modelli da 14” e 16” MacBook Pro 2023 partono rispettivamente da da 2.499 euro e 3.099 euro, un aumento di solamente 50 euro per il 14”, mentre il prezzo aumenta di ben 250 euro per il modello base di MacBook Pro 16”.

Negli USA invece Apple si è mossa diversamente perché ha mantenuto inalterati i prezzi di ingresso di entrambi i modelli, ma richiede prezzi più sostenuti rispetto alla gamma MacBook Pro 2021 quando si vanno a personalizzare le specifiche tecniche in fase di ordinazione.

Occorre anche rilevare che per le nuove macchine Apple propone ancora più opzioni di personalizzazione e configurazione. L’utente può scegliere versioni di M2 Pro e M2 Max in base al numero di core CPU e GPU, memoria unificata da 32 GB, 64 GB fino a ben 96 GB, archiviazione di serie da 512 GB oppure 1 TB a seconda del modello scelto, ma espandibile in ordinazione a 1 TB, 2 TB, 4 TB e fino al massimo di 8TB.

Come avviene con altri prodotti Apple professionali il prezzo è destinato ad aumentare anche sensibilmente. Nella configurazione massima possibile MacBook Pro M2 Pro 2023 arriva a costare in Italia ben 7.699 euro, prezzo proibitivo per un comune utente consumer, giustificato invece per i professionisti che contano sul portatile per lavorare a progetti complessi che richiedono grandi librerie e tempi di completamento stringenti.

Nelle scorse ore Apple ha annunciato i nuovi chip Apple Silicon M2 Pro e M2 Max, qui i dettagli tecnici, i nuovi portatili professionali MacBook Pro 2023 da 14” e 16” e anche Mac mini con chip M2 Pro.

In assenza di un evento di presentazione dedicato, Apple ha introdotto le novità di martedì 17 gennaio tramite comunicato stampa, aggiornado sito web e negozi Apple Store online, infine pubblicando anche un video di presentazione che trovate più sopra in questo articolo.

