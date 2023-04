macOS 13.4 e watchOS 9.5, stop alle installazioni di beta con i profili

Con iOS 16.4, Apple ha modificato la modalità che sviluppatori e beta tester devono seguire per installare le versioni beta del firmware.

In precedenza Apple metteva a disposizione dei “profili di configurazione”, dei file scaricabili dal sito ufficiale per gli sviluppatori oppure dal portale beta.apple.com; da iOS 16.4 in poi sviluppatori e beta tester hanno la possibilità di passare a una versione beta selezionando Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Il nuovo sistema semplifica l’installazione delle beta e rende impossibile condividere i profili di configurazione con utenti non iscritti al Developer Program.

Non sarà possibile provare in anteprima future versioni dei sistemi operativi (es. iOS 17) senza essere sviluppatori Apple o beta tester autorizzati da Apple: sarà possibile eventualmente installare solo beta pubbliche, versioni che tipicamente vengono rilasciate giorni dopo le major release.

La novità ora riguarda anche macOS 13.4 e watchOS 9.5. Nella beta 2 di questi update, Apple ha integrato gli stessi cambiamenti visti in iOS 16.4 e l’installazione delle future versioni beta non prevede più l’uso di profili di configurazione.

Per installare beta per sviluppatori o pubbliche su questi dispositivi, sarà necessario registrarsi In Impostazioni > Generali > Aggiornamento software (su macOS o in Generali dell’app Watch, selezionando Aggiornamento software > Aggiornamenti beta e da qui il tipo di beta desiderato. Non è dunque più necessario installare un profilo in anticipo.

Apple sta cercando di mettere fine al traffico di profili che permette a chiunque di installare le beta senza passare attraverso i canali ufficiali.