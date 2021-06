macOS Monterey, la sezione “Condivisi” nella barra laterale del Finder per i file su iCloud

Tra le novità piccole e grandi di macOS 12 Monterey c’è la possibilità di mostrare nella barra laterale delle finestre del Finder l’icona “Condivisi” (opzione attiva per default) elemento che è possibile selezionare per visualizzarne il contenuto e al cui interno troviamo elementi condivisi con altri utenti, es. cartelle e file vari creati automaticamente dalle app che supportano iCloud Drive. La funzionalità è simile a quella già offerta da iOS e iPadOS.

Affinché la voce “Condivisi” compaia nella barra laterale delle finestre del Finder è necessario condividere almeno un elemento si iCloud Drive: basta selezionare un file o una cartella e con il tasto destro del mouse o equivalente combinazione con il trackpad), selezionare Condividi > “Condividi file” o “Condividi cartella”; si seleziona chi può accedere (solo le persone invitate o chiunque disponga del link), si impostano i permessi (modifiche abilitate o sola visualizzazione) e si invita il link via mail, Messaggi AirDrop o semplicemente copiando e incollando il link. La sezione “Condivisi” apparirà nella sezione iCloud nella barra laterale del Finder, semplificando la modifica dei file con amici e colleghi.

Indipendentemente dalla piattaforma utilizzata (iOS, macOS, iPadOS, iCloud Drive sul web) troveremo i file condivisi, ordinati per impostazione predefinita in base alle preferenze di chi ha avviato la condivisione. I documenti condivisi con altri utenti verranno elencati per primi, seguiti dai file condivisi da noi da altri. In tutti i casi sono visibili anche la data dell’ultima modifica e l’autore delle ultime modifiche apportate al documento.

La developer beta di macOS Monterey è già disponibile per i membri dell’Apple Developer Program su developer.apple.com . La versione beta pubblica sarà disponibile per tutti gli utenti Mac dal mese prossimo su beta.apple.com. macOS Monterey sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito

Abbiamo dedicato già diversi articoli di approfondimento al futuro sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.