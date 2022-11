Magica, in una sola app un assistente completo per auto e moto

Lo smartphone è ormai diventato un compagno per il quotidiano, e permette di gestire ormai la maggior parte della nostra giornata: dalla casa smart all’ambito lavorativo, ovviamente passando per gli hobby e lo svago. Adesso, grazie a Magica, potrà anche fungere da vero e proprio assistente digitale per tenere sotto controllo la propria auto e la moto, annotando consumi, costi, rifornimenti, manutenzione e annotando tutti i dati sui viaggi.

Le funzioni di Magica sono davvero tante, ma ben raggruppate all’interno di una interfaccia di facile lettura, molto intuitiva. Anzitutto, l’app permette di aggiungere la propria app da un elenco davvero vastissimo. Nel nostro caso non abbiamo faticato a ritrovare le nostre auto. In ogni caso, se non fosse presente in lista è possibile impostarla manualmente, inserendo i dati sulla cilindrata e altri richiesti. Non solo sono supportate dall’app le auto a combustione tradizionale, o a GPL, ma anche le auto elettriche, potendo gestire le ricarica e consultare la mappa delle colonnine.

Ad ogni modo, dopo aver inserito il proprio modello di auto o di moto sarà possibile iniziare a tenere traccia di un ventaglio di informazioni davvero sterminato, il tutto da un’unica applicazione.

Un diario di bordo sempre aggiornato

Anzitutto, l’app seguirà l’utente in tutti i suoi viaggi, restituendo per ciascuno di questi diverse informazioni, come distanze percorse, consumi registrati e costi del viaggio. Ancora, per ciascun viaggio l’utente potrà anche verificare la velocità media mantenuta, oltre a quella massima, e tanti altri dati ancora. Si tratta, insomma, di un diario di bordo davvero preciso e puntuale, che offre anche dettagli su distanza e tempo di percorrenza, emissioni di co/2, altitudine, stile di guida e meteo. Tutti i dati del viaggio potranno anche essere esportati in un resoconto PDF o CSV.

Peraltro, l’app permette anche di taggare i propri viaggi, suddividendoli – ad esempio – tra viaggi di lavoro, vacanze, e altro ancora. In questo modo si potranno sempre tenere sotto controllo le spese per i viaggi di lavoro, così ad esempio da poter richiedere più facilmente i rimborsi al proprio datore.

Le statistiche vengono anche dettagliate per giorno, settimana, mese e anno. In questo modo si avrà un tracciato ancor più preciso che indicherà all’utente i periodi dell’anno in cui ci si sposta più frequentemente.

Da notare, che tutte le superiori informazioni vengono raccolte automaticamente. Da qui il nome dell’app…”Magica”. Grazie al collegamento bluetooth con l’autoradio Magica saprà esattamente quando si entra e si esce dall’auto. Tra le altre funzioni, proprio grazie a questo meccanismo automatico, vi è quella che ricorderà esattamente dove è parcheggiata l’auto: sarà possibile perfino chiedere a Siri l’esatta ubicazione. Ovviamente, è possibile utilizzare l’applicativo anche se non si dispone di Bluetooth in auto: quel che sarà necessario è fermare il tracking dell’app quando ci si sposta su un mezzo pubblico.

Magica, però, permette di tenere traccia di tante altre informazioni legate al viaggio. Ad esempio, i rifornimenti. L’app capirà che ci si sta fermando in un distributore e chiederà le informazioni di rifornimento o di ricarica.

All’interno dell’app si potranno così annotare con estrema precisione i rifornimenti effettuati, inserendo l’importo speso, la data di rifornimento e anche il luogo della stazione.

In questo modo sarà possibile organizzare al meglio le proprie spese, non dovendo più preoccuparsi di tenere le ricevute del distributore. Nel nostro caso abbiamo trovato questa funzione tanto semplice, quanto importante, perché permette anche a distanza di tempo di ricordarsi esattamente l’importo speso. In alcuni casi siamo riusciti a risalire tramite l’app ad una spesa registrata sulla carta di credito che non però non ricordavamo di aver fatto, relativa proprio ad un rifornimento di benzina.

Scadenze e manutenzione

Altra interessantissima funzione dell’app è quella relativa alle scadenze. Oltre al rifornimento, l’auto ha ulteriori costi, e spesso ricordare le scadenze non è semplice. Magica consente di inserire e tenere sotto controllo le scadenze legate all’assicurazione, al bollo, al tagliando, al cambio, oltre che inversione degli pneumatici, cambio dell’olio e cambio dei tergicristalli. Allo stesso modo, e di pari importanza, le scadenze legate alla manutenzione del veicolo.

L’ultimo aggiornamento, peraltro, introduce anche la sezione statistiche per quanto concerne i costi di manutenzione e gestione del veicolo, rendendo così ancor più completo il diario delle spese sostenute.

Conclusioni

Magica – Mileage Tracker è un’applicazione davvero completa, particolarmente utile per chi viaggia spesso, per lavoro o semplicemente per proprio divertimento. Fornisce un diario dettagliato di tutto quello che avviene durante il viaggio e offre all’interno di una pratica interfaccia anche un hub per annotare scadenze di pagamenti o manutenzioni. L’interfaccia ben organizzata risulta intuitiva da utilizzare, ma davvero ricca di menù e dotto menù ricchi di informazioni.

Prezzo e disponibilità

L’app è disponibile per iPhone gratis direttamente a questo indirizzo. E’ possibile abbonarsi per sbloccare la versione completa a 3,99 euro al mese o 15,49 euro l’anno. E’ disponibile anche l’acquisto una tantum a 44,99 euro, che per due settimane risulta in sconto a 24,99 euro.