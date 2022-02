Netflix presenterà almeno 70 film nel 2022

Nel 2022 Netflix rilascerà oltre 70 nuovi film. La piattaforma di tv in streaming si trasformerà in una vera e propria sala cinematografica per gli abbonati, con tante novità ogni settimana.

Il gigante dello streaming ha annunciato le novità per gli abbonati Netflix nel 2022 con un trailer pubblicato sul suo canale YouTube. In tre minuti, offre immagini dei film in uscita, tra cui il sequel della commedia di Ryan Johnson “Knives Out 2”, il seguito di “Enola Holmes”, il fantasy “Slumberland” con Jason Momoa e la versione in stop-motion di “Pinocchio” firmata da Guillermo del Toro.

Tra i film in cantiere ci sono anche film di fantascienza con Halle Berry (The Mothership) e Adam Sandler (Spaceman), oltre a una nuova versione di Matilda.

Tra le novità ci sono lungometraggi di registi tra cui Judd Apatow, Noah Baumbach, Niki Caro, Sally El Hosaini, Louis Leterrier, Richard Linklater e Tyler Perry, e Dev Patel.

Anche nel 2022 Netflix cercherà di offrire agli abbonati produzioni nuove, numerose e per tutti i gusti: dalle commedie ai film d’azione, agli horror e ai film drammatici e a quelli per le famiglie.

Oltre al catalogo Netflix pensa ad espandersi sul territorio, arrivando presto in altri 42 paesi, anche ad una fruizione migliore dei suoi contenuti. Tra cui, tra le ultime annunciate, quella che riguarda la funzione “Continua a guardare”, che permette agli utenti di far sparire dalla sezione “Continua a guardare” sul proprio account i film e le serie tv indesiderate, cui magari si è fatto un accesso e che continuano a comparire in mezzo agli show davvero seguiti.

