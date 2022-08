WhatsApp lancia l’app nativa per Windows, per Mac è in arrivo

Finora gli utenti di WhatsApp sono abituati a usare su Mac e PC Windows una app un po’ scarna e approssimativa, basata su tecnologie web, ma la situazione ora cambia con l’arrivo della prima app nativa per Windows di WhatsApp: è in grado di offrire fin da subito agli utenti PC più funzioni, interfaccia migliorata, prestazioni superiori e un minor consumo delle risorse del computer, che si traduce in consumo di energia inferiore e più autonomia nei portatili.

Anche per gli utenti Mac è interessante osservare i miglioramenti e le funzioni della prima app nativa di WhatsApp per Windows, perché saranno disponibili anche per l’ecosistema Apple quando WhatsApp rilascerà la versione definitiva dell’app nativa per Mac, ora in fase di test e beta.

Abbandonando la tecnologia precedente battezzata Electron, basata sul web, l’app nativa per Windows di WhatsApp sfrutta strumenti, API e tecnologie del sistema operativo Microsoft, a partire da Windows 10 e superiori, in questo modo il software risulta ora più stabile e più veloce.

Tra le nuove funzioni disponibili la possibilità per l’utente di inviare e ricevere messaggi anche quando lo smartphone non è connesso e online. Anche la grafica e l’interfaccia sono stati rinnovati, sia per risultare più chiari alle lettura ma anche più integrati e consistenti con l’interfaccia di Windows.

Prossimamente Meta (WhatsApp) dovrebbe rilasciare l’app nativa anche in versione per Mac. Lo sviluppatore ha già rilasciato a luglio la prima beta pubblica dell’app WhatsApp nativa per Mac: è realizzata con la tecnologia Catalyst di Apple che velocizza e semplifica la conversione per Mac partendo da app iOS e iPadOS.

Sfruttando le API native di Apple e le tecnologie di macOS, il software porterà su Mac gli stessi benefici ora disponibili per PC: prestazioni migliori, consumi di risorse ed energia inferiori. Ma anche grafica e interfaccia migliorati, più in linea con Mac. Proprio come l’app per Windows anche quella per Mac permetterà di inviare e ricevere messaggi anche con smartphone non connesso.

Ricordiamo che da tempo è anche attesa una app nativa WhatsApp per iPad: Meta ci sta lavorando ma le tempistiche sono al momento sconosciute. Negli scorsi giorni WhatsApp ha presentato le sue nuove funzioni che tutelano la privacy degli utenti.