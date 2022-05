Microsoft Dev Box porta l’ambiente di sviluppo nel browser

Tra le novità presentate da Microsoft nel corso di Build 2022 – la conferenza annuale della multinazionale di Redmond dedicata agli sviluppatori – c’è Microsoft Dev Box, soluzione che offre agli sviluppatori l’accesso self-service a workstation ad alte prestazioni basate sul cloud, preconfigurate e pronte per iniziare a scrivere codice.

Microsoft Dev Box consente agli sviluppatori di avviare una Virtual Machine (VM) e di effettuare il provisioning automatico nel cloud, riducendo limitazioni e ritardi. Gli sviluppatori possono utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale di Microsoft, oltre a funzionalità cloud, per scrivere le app che desiderano per poi distribuirle ovunque.

Gli amministratori possono creare immagini del sistema operativo per offrire configurazioni hardware virtuali con diverse quantità di CPU, archiviazione e memoria RAM, in base al carico di lavoro necessario. È possibile accedere alle macchine virtuali con Windows 365 da qualsiasi PC o dispositivo con macOS, iOS, Android, Linux o ChromeOS.

“Microsoft Dev Box supporta qualsiasi IDE, SDK o internal tool eseguibile su Windows”, riferisce Anthony Cangialosi, product manager di Microsoft, spiegando ancora che il servizio si presta allo sviluppo di app desktop, mobile, IoT e gaming. Dev Box è al momento disponibile come “private preview”, quindi come anteprima limitata, ma è possibile iscriversi e ricevere un avviso quando l’anteprima sarà resa pubblica.

Nell’ambito della conferenza sviluppatori in queastione Microsoft ha annunciatoanche un nuovo kit di sviluppo con funzionalità AI, Project Volterra – dotato di un processore neurale – e una toolchain completa per lo sviluppo ARM.

