Microsoft Seeing AI, ora in Italiano l’app che legge il mondo per gli ipovedenti

Microsoft ha annunciato la disponibilità di Seeing AI in italiano, app gratuita ideata per persone con disturbi visivi che trasforma l’ambiente circostante in un’esperienza completamente uditiva grazie al Cloud e all’intelligenza artificiale. Attraverso la fotocamera dello smartphone e l’Intelligenza Artificiale, Seeing AI fornisce informazioni su tutto ciò che c’è intorno all’utente, descrivendo con messaggi audio ciò che le persone non riescono a vedere.

Introdotta per la prima volta nel 2017 e presente in oltre 70 Paesi, Seeing AI arriva in italiano grazie anche alla collaborazione di associazioni come l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti(UICI) che hanno lavorato con Microsoft per il suo perfezionamento e messa a punto.

L’uso è semplice: facendo leva sulla fotocamera del proprio dispositivo mobile, l’app può leggere un testo – sia scritto a mano sia stampato – identificare per esempio un cartello stradale, descrivere ciò che ci circonda indicando la distanza tra gli elementi inquadrati, distinguere i colori, riconoscere il valore delle banconote. Grazie alla funzionalità di riconoscimento facciale, Seeing AI è anche in grado di descrivere l’aspetto fisico di una persona e di riconoscere i volti amici.

Il lancio è avvenuto in occasione della Giornata Mondiale dell’Accessibilità e degli Accessibility Days (in questo articolo le iniziative di Apple), evento annuale in programma venerdi 22 e sabato 23 maggio in versione completamente digitale, volto a sensibilizzare le persone sui temi dell’inclusione sociale promosso da Microsoft Italia insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti. Durante gli Accessibility Days, saranno annunciati finalisti e vincitori dell’Accessibility Hackathon, maratona di sviluppo con l’obiettivo di realizzare soluzioni in grado di rispondere a bisogni concreti e aiutare le persone con disabilità, promuovendo così una società più inclusiva.

Seeing AI richiede iOS 10.0 o versioni successiv; è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 280,9 MB e si scarica gratis dall’App Store. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft sono disponibili da questa pagina.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati alla Accessibilità sono disponibili da questa pagina. Invece per tutte le notizie che parlano di Apple si parte da qui.