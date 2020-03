MIDI Guitar per Mac trasforma la chitarra in un controller MIDI

La chitarra elettrica può diventare un controller MIDI: basta installare l’app MIDI Guitar for GarageBand, disponibile gratuitamente sul Mac App Store.

Il limite dei controller MIDI è che sono principalmente dei pad per suonare ritmi e batteria, oppure tastiere per tutti gli altri strumenti musicali. I chitarristi devono perciò affidarsi a uno di questi due controller, oppure entrambi, per comporre e registrare con il software musicale di Apple utilizzando tutti i suoni campionati che non siano appunto la propria chitarra.

Il punto è che, per performance complesse, ciò significa anche imparare a suonare un nuovo strumento musicale, il che potrebbe richiedere un investimento di tempo e risorse non indifferente.

Con questa applicazione come dicevamo è però possibile trasformare la chitarra elettrica in un vero e proprio controller MIDI polifonico, andando perciò a suonare organi, tamburi, pianoforte e sintetizzatori direttamente pizzicando le corde della chitarra.

Sebbene si chiami MIDI Guitar per GarageBand, in realtà questo “convertitore” può essere usato anche con altre applicazioni come MainStage o Logic utilizzando lo standard MIDI virtuale di Apple. Di fatto questo rivoluzionario sistema apre le porte a un intero universo di effetti aggiuntivi per chitarra.

Per usare l’app è necessario disporre di una interfaccia per chitarra: può essere usata qualsiasi chitarra, anche acustica, anche se stando a quanto dichiarano gli sviluppatori i risultati migliori si ottengono con le chitarre elettriche utilizzando un segnale pulito, con attivi i pickup al ponte e ruotando la manopola TONE sul livello massimo.

Mentre si suona con questo sistema, la conversione per altro avviene in tempo reale, con latenza e precisione paragonabili a soluzioni hardware che sono in grado di trasformare una chitarra in un controller MIDI ma che sono generalmente più costose e soprattutto scomode da utilizzare.

Anche perché come dicevamo l’app si può provare gratuitamente: la potete scaricare direttamente dal Mac App Store cliccando qui. Una volta valutate le sue caratteristiche si può sbloccare l’uso completo del software con un acquisto in-app.