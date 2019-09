Le migliori custodie iPhone 11 Pro Max su Amazon

Come sempre accade ormai da tempo nel mondo iPhone, l’acquisto di un nuovo terminale deve necessariamente, o quasi, essere accompagnato dall’acquisto di una nuova cover, che sia per protezione, o semplicemente per abitudine. Vi proponiamo una serie di custodie per iPhone 11 Pro Max già disponibili su Amazon, per tutte le tasche e per tutti gli utilizzi.

Sono davvero tante le tipologie di cover disponibili in rete. Si va da quelle ultra slim a quelle più massicce, per passare alle cover a libro. In questa selezione abbiamo scelto di riportarvi diverse tipologie di cover, tenendo presente che iPhone 11 Pro Max è stato rilasciato da poco sul mercato e, dunque, la scelta è ancora leggermente limitata. A breve, quasi certamente, Amazon sarà letteralmente invaso di nuove cover.

Cover originale Apple

Iniziamo, anzitutto, dalla cover originale Apple. Si tratta di una cover ormai iconica nella sua semplicità. Disegnata da Apple avvolge le curve del nuovo iPhone senza appesantirne il profilo. È realizzata in pelle pregiata, conciata con procedure speciali, morbida al tatto e in grado di acquistare pregio e fascino col tempo e l’utilizzo. Al suo interno propone una fodera in microfibra per protegge il telefono, mentre i tasti a rilievo in alluminio fanno pendant con il colore della custodia. Ovviamente, risulta compatibile con la ricarica E non devi nemmeno toglierla per ricaricare in wireless. Come ogni custodia progettata da Apple, ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione: oltre che bella, è fatta apposta per proteggere iPhone da graffi e cadute.

Su Amazon si acquista a partire da circa 50 euro, disponibile nelle diverse colorazioni.

AROYI – Cover protettiva

Se siete alla ricerca di una cover che sia leggermente più protettiva, in grado di resistere a qualche caduta di troppo, quella AROYI sembra una buona soluzione. Non si tratta di una vera cover rugged, ma di un buon compromesso. E’ formato da una parte più dura in policarbonato e una in TPU flessibile. Peraltro, seppur massiccia, non appesantisce più di tanto l’estetica del terminale, che risulterà più aggressiva, ma senza snaturare l’essenza di iPhone.

Si tratta di una cover molto economica che costa meno di 8 euro. Clicca qui per acquistare.

AROYI – La più economica

Acnora dallo stesso produttore arriva al momento quella che sembra essere la cover più economica per iPhone 11 Pro Max. Completamente in plastica trasparente, questa cover risulta particolarmente minimale, non appesantisce l’estetica del terminale e lascia quasi completamente visibile il dispositivo. Non sarà molto protettiva, ma consente di maneggiare il terminale senza sporcarlo.

Costa meno di 5 euro e si può acquistare su Amazon a questo indirizzo.

SHIELDON – Book cover

Per coloro che desiderano una cover a libro, quindi in grado di ricoprire completamente la parte frontale e posteriore del dispositivo, vi segnaliamo quella Shieldon. Interessante perché a differenza di altre simili, ma più economiche, questa custodia per iPhone 11 Pro Max è realizzata in pelle di vacchetta, mentre all’interno una morbida TPU fornisce protezione contro urti e cadute. Al suo interno 3 slot per schede e 1 spazio per banconote, mentre il retro del case si può piegare per trasformare la cover in comodo supporto per la visione d contenuti multimediali. A completamente, una chiusura magnetica che mantiene il lembo ben chiuso.

Costa 35,99 euro su Amazon ed è disponibile in diverse colorazioni.

Cover batteria

Se più che guardare all’estetica, al design e alla protezione mirate, invece, all’autonomia, ecco una cover batteria per iPhone 11 Pro Max. Grazie alla sua batteria ricaricabile da 5000mAh incorporata con certificazione ROHS, FCC, CE, fornisce il 140% di autonomia extra, equivalenti a oltre 17 ore di conversazione o 12 ore di navigazione web. Nonostante tutte le recensioni positive, ad onore del vero non ci sembra sia Mfi, quindi certificata Apple. Un eventuale aggiornamento Apple potrebbe impedirne il funzionamento, anche se l’ipotesi ci sembra abbastanza remota. In ogni caso, questa cover batteria per iPhone 11 Pro Max gode di sei mesi di garanzia dopo l’acquisto.

Potete acquistarla a 29,99 euro direttamente a questo indirizzo.

A questo indirizzo la nostra prova di iPhone 11 Pro.