Minecraft Legends cambia pelle con azione e strategia alla Warcraft

Minecraft Legends, l’esclusivo gioco di strategia e d’azione della celebre saga di costruzioni a blocchi di Microsoft, arriverà su Xbox, PlayStation 5, PC Windows e Nintendo Switch il 18 aprile.

Annunciato lo scorso giugno, il gioco assomiglia a una versione moderna del classico d’azione strategico di Warcraft di Blizzard, dove l’obiettivo è proteggere la propria base e distruggere quella del nemico. Minecraft Legends sarà caratterizzato da una campagna online cooperativa e multiplayer competitivo, come ci si aspetterebbe dal genere e, a giudicare dal trailer più recente, sembra abbastanza convincente da tentare anche quei giocatori che non sono mai riusciti a capire cosa fare nel Minecraft originale.

Microsoft ha presentato il trailer di gioco e ha annunciato la data di uscita. Più nel dettaglio, gli eventi di Minecraft Legends si svolgono nel noto universo Minecraft, quindi utilizzandone grafiche ed elementi chiave, ma il gioco in sé combina elementi di strategia in tempo reale ad altri tipici dei giochi di azione/avventura. Il progetto è gestito dagli autori di Minecraft Mojang Studios e Blackbird Interactive, noti per i giochi Homeworld: Deserts of Kharak e Hardspace: Shipbreaker, studio che attualmente è al lavoro su Homeworld 3.

Resta da vedere quale seguito otterrà Minecraft Legends, anche se risulta piuttosto difficile confrontarlo con il capostipite della serie: il titolo originale, infatti, è il gioco commerciale più diffuso del pianeta. Ad aprile 2021, il titolo aveva venduto 238 milioni di copie.

Ricordiamo che Microsoft ha comprato Mojang e Minecraft per 2,5 miliardi di dollari nel 2014. Tra le ultime notizie su Minecraft che vi avviamo segnalato vi è quella relativa alle dichiarazioni del team sugli NFT.

Tempo addietro il team ha dichiarato che Minecraft ha un mercato in cui le persone possono vendere le loro creazioni, con Mojang che osservava come alcune aziende avevano iniziato a offrire NFT collegati al titolo; tuttavia, Mojang non si è mai trovata d’accordo con tutto questo. Per saperne di più vi rimandiamo direttamente al precedente articolo.