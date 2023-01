Apple brevetta Controllo Universale agli steroidi

Senza dubbio una delle funzioni più intriganti del precedente macOS Monterey, Controllo Universale permette di usare più Mac e iPad tramite una sola tastiera e un solo mouse: per ora schermi e interfacce rimangono ben separati, ma un brevetto Apple mostra una futura evoluzione che permetterà alle interfacce di sovrapporsi una all’altra.

Nella prima parte del documento viene decritto il funzionamento di Controllo Universale come lo abbiamo conosciuto e usato finora, quindi con schermi affiancati e separati. Proseguendo però gli ingegneri Apple descrivono anche uno scenario in cui gli schermi dei dispositivi potrebbero essere sovrapposti.

In questo caso i sensori a bordo dei dispositivi possono essere impiegati per misurare la posizione relativa tra di loro. Dati e misurazioni vengono impiegati per ricreare su schermo una sovrapposizione delle due interfacce, che permettono così all’utente di controllare entrambi i dispositivi con una sola periferica di input, tastiera e mouse o trackpad, e un solo dispositivo di output.

In questo articolo riportiamo due immagini da PatentlyApple: nell’esempio lo schermo di MacBook mostra anche l’interfaccia sovrapposta di iPhone. In un altro schema del brevetto è possibile osservare la sagoma di un iMac con iPhone posizionato sul lato destro della macchina, e anche nella base di sostegno.

Mentre iPhone affiancato potrebbe funzionare con controllo Universale standard, quello posizionato in basso sembra sovrapporsi allo schermo di iMac. In quest’ultimo caso il sistema potrebbe proporre l’interfaccia sovrapposta, magari in abbinamento per un nuovo vano o sostegno iPhone nella base di iMac.

Apple presenta domanda e deposita annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office USA si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.

Per attivare la funzione di Controllo Universale, per usare Mac e iPad insieme con una sola tastiera e un solo mouse o trackpad si parte da qui, invece per ulteriori dettagli su Controllo Universale rimandiamo a questo articolo di macitynet.