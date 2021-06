Beats Studio Buds avvistati nelle orecchie di una atleta USA

Gli auricolari Beats Studio Buds non sono stati ancora annunciati, eppure sono già trapelati più volte in rete nei giorni scorsi, incluso l’ultimo avvistamento VIP: sono stati fotografati all’orecchio di Alex Morgan, atleta giocatrice della nazionale femminile di calcio statunitense.

La foto è stata pubblicata su Instagram dalla stessa calciatrice, che non è comunque la prima star ad averli indossati. Negli ultimo giorni di maggio LeBron James è stato visto indossare un paio di auricolari bianco simile, sempre su Instagram, inoltre la periferica ha fatto anche apparizione in un video di Roddy Ricch Music la scorsa settimana. Probabilmente non si tratta di una svista, piuttosto sembra che Apple possa aver orchestrato una sorta di campagna mediatica per creare hype sulle sue ultime cuffie Beats in arrivo.

Quel che è certo, è che il design risulta completamente diverso da quanto visto finora sia nella gamma Beats, che in quella AirPods. Il corpo è molto compatto, privo dello storico stelo di AirPods e manca anche un sostegno per il padiglione auricolare, mentre nella parte esterna risulta visibile l’immancabile logo B di Beats, qui realizzato in bianco su auricolari neri.

Nelle immagini apparse qualche settimana fa, oltre alla custodia di ricarica (che nella foto viene tenuta in mano dalla bimba), risultava visibile anche il cavo di ricarica, con due connettori USB-C all’estremità, anche questo un cambiamento e una novità rispetto a quanto visto fino a oggi sia sui dispositivi Beats che AirPods, entrambi con connettore Lightning. Secondo le ultime indiscrezioni, gli auricolari dovrebbero essere lanciati il prossimo 21 luglio.

