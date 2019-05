Music Inside Rimini 2019, al via con il chitarrista di Elio e le Storie Tese

Confermata la presenza di DJI, LaCie e Wacom al Music Inside Rimini, l’unica fiera italiana – con un format unico a livello europeo – che offre una panoramica completa di tutti i prodotti e soluzioni più innovative per i settori degli eventi, spettacoli, concerti, locali di intrattenimento notturno: dalle tecnologie audio, video e luci ai servizi per lo show entertainment.

Accanto all’area espositiva, quest’anno ci sarà anche un’ampia offerta formativa che vedrà la presenza di rinomati personaggi legati al panorama musicale nazionale e internazionale, che saranno a disposizione del pubblico nel corso di workshop e convegni dove approfondiranno la loro esperienza di successo, oltre ad assistere i partecipanti durante le dimostrazioni delle ultime innovazioni tecnologiche.

Ad esempio per il mondo musicale ci sarà Davide Civaschi alias Cesareo, storico chitarrista della band Elio e le Storie Tese, che racconterà i momenti salienti dei suoi 30 anni di esperienza e di come originali composizioni, arrangiamenti e un assiduo lavoro di continua innovazione abbiano contribuito a imporre il suo gruppo musicale come uno tra i più sperimentali nel panorama nazionale.

Certamente interessante per i nostri lettori anche il workshop “Aerial Imaging” tenuto da Tommaso Codolo, esperto di videoproduzioni aeree e terrestri, nonché pilota, istruttore ed esaminatore ENAC che offrirà una panoramica sull’utilizzo dei droni professionali DJI, trattando temi come piattaforme ideali, quale sensore e camera scegliere, le dieci riprese epiche da effettuare con i droni, ma anche attestati per poter pilotare i droni, scenari e pianificazione dei voli.

Sul sito ufficiale potete dare uno sguardo a tutti gli eventi in programma.