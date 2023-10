Nanoleaf String Lights rendono smart anche il Natale

L’ultimo sforzo di Nanoleaf si concentra sul Natale. Le nuove Nanoleaf Essentials Matter Smart Holiday String Lights, questo il nome completo delle luci intelligenti per l’albero di Natale, costano 119 euro nella configurazione con 250 LED e sono progettate per decorare l’albero, le ringhiere, il camino o qualsiasi cosa capiti a tiro durante le festività.

Sono anche classificate IP44, quindi possono essere appese all’albero, oltre a disporre di luce RGB o bianca regolabile, dunque utili potenzialmente tutto l’anno.

Le luci Wi-Fi sono già disponibili nel negozio online del marchio e vengono proposte in un pacchetto con due stringhe da 10 metri, connesse da un controller per un totale di 20 metri. Presentano un totale di 250 LED e in grado di visualizzare oltre 16 milioni di colori, gradienti di colore personalizzati e scene di illuminazione.

Propongono nove scene di illuminazione preimpostate accessibili tramite l’app di Nanoleaf, tra cui “Magia delle vacanze” e “Camino scoppiettante”. Naturalmente è possibile creare le proprie scene personalizzate, oltre a scaricarne altre.

Come l’intera linea Essentials di Nanoleaf, anche le nuove String Lights sono compatibili con lo standard universale Matter, quindi funzionano con qualsiasi piattaforma compatibile con questa tecnologia, inclusi Casa di Apple, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

A differenza degli altri modelli della linea Essential che comunicano via Thread, le Spring Lights funzionano via Bluetooth, Wi-Fi e Matter via Wi-Fi. Le String Lights funzionano con la tecnologia Sync Plus e lo screen mirror di Nanoleaf, quindi è possibile sincronizzarle con la TV o le altre luci Nanoleaf.

Le luci sono al momento disponibile per l’acquisto tramite il sito ufficiale al costo di 119 euro. Si tratta di una soluzione piuttosto economica, che andrà a battagliare in un segmento dove Philips Hue è entrata da poco e dove fino a poco tempo fa l’unico protagonista era Twinkly.