L’Offerta delle powerstation Ecoflow per il Prime Day supera anche gli sconti dell’estate

Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi delle condizioni speciali su pannelli, power station e accessori di Ecoflow in occasione degli sconti programmati fino oltre metà Luglio. A questi si aggiungono nuove occasioni di risparmio, in alcuni casi superiori a quelle di Summer Sale ma solo nei due giorni del Prime Day.

L’11 e 12 Luglio sarà possibile acquistare diversi modelli di PowerStation di potenza e peso quanto mai vari per soddisfare qualsiasi tipo di necessità di alimentazione. Ecco i modelli disponibili in sconto.

RIVER 2

Power station portatile RIVER 2 di EcoFlow sia per l’utilizzo outdoor (che si tratti di campeggio o viaggi in famiglia) sia per i professionisti e per il remote working. Questo modello permette di mantenere i propri dispositivi perfettamente funzionanti anche quando si è fuori casa comodamente, grazie al peso ridotto di 3,5 kg.

Infine, RIVER 2 può ricaricarsi dallo 0 al 100% in soli 60 minuti, garantendo di avere l’energia di cui si ha bisogno sempre a disposizione.

Prezzo Prime Days: 237€

RIVER 2 Max

Con una capacità di 512Wh e uscita di 500W, RIVER 2 Max fornisce fino a 1,5 kWh al giorno tramite la ricarica solare, e può essere ricaricato tramite CA, auto, pannelli solari e USB-C.

Il suo peso è di 6,1 kg, e la batteria LFP ne garantisce 10 anni di utilizzo.

Prezzo Prime Days: 479€

RIVER 2 Pro

RIVER 2 Pro, con una capacità maggiore rispetto a RIVER 2 e RIVER 2 Max, può essere ricaricato da 0 al 100% utilizzando una presa CA in soli 70 minuti e può alimentare dispositivi fino a 1600W grazie alla modalità EcoFlow X-Boost, sufficiente per l’80% degli apparecchi a consumo elevato come asciugacapelli, microonde e bollitori. Permettendo di utilizzare tutti gli elettrodomestici essenziali, RIVER 2 Pro rappresenta una fonte di energia portatile ideale, sia che venga utilizzata in caso di emergenza che in situazioni outdoor.

Prezzo Prime Days: 699€

DELTA 2

DELTA 2 rappresenta un nuovo benchmark nel segmento delle soluzioni di alimentazione ed energia rinnovabile. Grazie alla tecnologia X-Stream EcoFlow, DELTA 2 può essere ricaricato da 0 all’80% in soli 50 minuti – una velocità sette volte superiore alla competizione.

Utilizzando batterie LFP più sicure e leggere, DELTA 2 vanta una durata di 3.000 cicli, sei volte superiore alla media del settore, fino a 10 anni. La sua potenza di 1.800 W gli consente inoltre di alimentare il 90% degli elettrodomestici inclusi asciugacapelli e microonde, offrendo un incredibile grado di versatilità per le famiglie moderne.

Prezzo Prime Days: 959€

DELTA Max 2000

E’ una stazione di alimentazione espandibile fino a 6 kWh con le batterie supplementari intelligenti per fornire energia elettrica alla casa in tutte le situazioni di emergenza. Tramite la tecnologia X-Boost, l’unità DELTA Max gestisce con facilità dispositivi che richiedono grande potenza, fino a 3000W, come frigorifero e asciugatrice, e si può collegare con un massimo di 2 pannelli solari EcoFlow da 400W per fornire velocità di ricarica solare fino a un massimo di 800W.

Prezzo Prime Days: 1.599€

DELTA Pro

Nominata da TIME tra le 100 migliori invenzioni del 2021, EcoFlow DELTA Pro è la batteria portatile per uso domestico dotata di una capacità di 3,6 kWh, espandibile fino a 25 kWh. È possibile integrarla direttamente con i circuiti domestici tramite il pannello Smart Home, ed è ideale per fornire energia di riserva alla rete domestica.

DELTA Pro alimenta praticamente qualsiasi dispositivo: con 3600 W è possibile alimentare elettrodomestici che richiedono molta potenza, come asciugatrici, unità CA e altro ancora. E se serve ancora più potenza, è possibile abbinare due unità insieme tramite il pannello Smart Home per raggiungere l’incredibile potenza di 7200 W.

Prezzo Prime Days: 3.199€

Ecco qui la tabella degli sconti per tutti i modelli in offerta compresa quella dei pannelli solari da collegare alle powerstation.

Pannello solare flessibile EcoFlow da 100 W con impermeabilità IP68 e moduli solari ad alta efficienza per tetti, camper e altro ancora In offerta a 125,00 € – invece di 149,00 €

sconto 16% con Coupon Speciale = 4,52 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

ECOFLOW Pannello Solare Portatile 110W per Centrale Elettrica, Sistema di Ricarica Solare Pieghevole, Concatenabile, Cavalletto Regolabile, Impermeabilità IP67, per l?Uso all?Aperto, Campeggio In offerta a 249,00 € – invece di 339,00 €

sconto 27% con Coupon Speciale = 4,39 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

ECOFLOW Pannello Solare Portatile 160W per Centrale Elettrica, Sistema di Ricarica Solare Pieghevole, Concatenabile, Cavalletto Regolabile, Impermeabilità IP67, per Uso all’Aperto, Campeggio In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% con Coupon Speciale = 4,39 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2, batteria LiFeP04 da 256 Wh/ricarica rapida in 1 ora, uscita fino a 600 W, generatore solare (pannello non incluso) per campeggio/camper/uso domestico In offerta a 237,00 € – invece di 299,00 €

sconto 21% con Coupon Speciale = 4,54 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2 MAX, Batteria LiFeP04 da 512Wh/ ricarica rapida in 1 ora, Uscita fino a 1000W, Generatore solare (pannello non incluso) per campeggio/camper/uso domestico In offerta a 479,00 € – invece di 599,00 €

sconto 20% con Coupon Speciale = 4,54 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2 Pro, Batteria LiFeP04 da 768 Wh, Ricarica rapida in 70 min, 3 prese CA da 800 W, Generatore solare per campeggio/camper/uso domestico In offerta a 699,00 € – invece di 799,00 €

sconto 13% con Coupon Speciale = 4,54 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Centrale Elettrica Portatile EcoFlow DELTA 2 con capacità espandibile da 1 a 3 kWh, batteria LFP, ricarica rapida, generatore solare per alimentazione domestica di emergenza, campeggio e camper In offerta a 959,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 20% con Coupon Speciale = 4,56 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile 2016Wh DELTA Max, Capacità Espandibile, Generatore Solare con 4 Prese CA da 2400W (4600W Sovratensione) per l?Uso all?Aperto, Viaggio, Campeggio In offerta a 1599,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 30% con Coupon Speciale = 4,52 – fino a 12 lug 23

Click qui per approfondire

Ecco le offerte già partite:

Prodotti Smart a marchio Amazon

Troverete tutte le offerte man mano che le segnalaremo nella nostra home page, nella sezione Offerte e sotto l’argomento Prime Day oltre che nei nostri canali Twitter e Facebook.

In aggiunta a questo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte telegram. Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi

Click per il canale dell’elettronica | Click qui per il canale “oltre tech”