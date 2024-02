Napoleon prestissimo sarà gratis per gli abbonati Apple Tv Plus

Dopo il debutto nelle sale, le nomination agli Oscar (in lizza nelle categorie “Migliori costumi”, “Miglior scenografia” e “Migliori effetti speciali”) e aver ricevuto candidature ai BAFTA, fra cui quella come miglior pellicola britannica, ai Costume Designers Guild Film Award per la categoria “Eccellenza in un film storico”, agli Art Directors Guild Award per la migliore scenografia per un film ambientato nel passato e ai VES Award per gli eccezionali effetti visivi di supporto, Napoleon arriva l’1 marzo su Apple TV+.

Napoleon ha avuto un’accoglienza mista da parte della critica, ed è anche stato criticato da alcuni storici più puntigliosi per alcuni errori.

Napoleone è in ogni caso una spettacolare epopea d’azione che ripercorre l’ascesa e la caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar Joaquin Phoenix. Sullo sfondo di uno scenario mozzafiato, diretto da Ridley Scott, il film racconta l’inarrestabile salita al potere di Bonaparte attraverso la lente del suo rapporto dipendente e volatile con Giuseppina, suo unico vero amore, e mette in scena le sue visionarie tattiche militari e politiche con alcune delle più dinamiche sequenze di guerra mai girate.

Dal debutto di Apple TV+ quattro anni fa, l’interesse per le produzioni Apple Original continua a crescere e sono in arrivo nuove produzioni. Da segnalare Argylle, un thriller di spionaggio con Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose e Samuel L. Jackson; un thriller di Jon Watts con i premi Oscar George Clooney e Brad Pitt nella doppia veste di attori e produttori con le rispettive società, Smokehouse Pictures e Plan B Entertainment; Blitz, del regista premio Oscar Steve McQueen; e un film sulla Formula 1 ancora senza titolo interpretato da Brad Pitt, diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer.

