Navigazione rinnovata nell’app TV di tvOS 17.2 Beta

Oltre alla beta 1 di iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2 e macOS Sonoma 14.2, Apple ha rilasciato agli sviluppatori anche la prima beta di tvOS 17.2 e tra le novità di quest’ultima versione ci sono cambiamenti per la navigazione e la ricerca di contenuti.

Lo riferisce il sito Macrumors evidenziando la presenza di una barra laterale che ospita contenuti di diverse app e servizi di streaming, inclusa Apple TV+.

Di novità in arrivo per tvOS aveva riferito nei giorni passati Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che Apple ha studiato una modalità più chiara per l’acquisto di film e programmi vari da un unico punto di riferimento.

Nella nuova barra di navigazione sono presenti le sezioni Ricerca, Guarda Ora, Apple TV+, MLS Season Pass, Sports, Store e Libreria.

Un’area separat denominata “Canali e App” permette all’utente di accedere ai contenuti di specifici servizi di streaming integrati nell’app TV, opzioni quali ABC, CBS, Comedy Central, Hulu, ESPN, Discovery, Peacock, Prime Video, ecc.

L’opzione “In coda” non è cambiata e Apple ha aggiunto la nuova sezione “My TV” nella classifica che mostra suggerimenti di vari network al posto della sezione “Canali”. Non c’è la sezione “Canali” ma Canali e App sono richiamabili da “Store”.

Apple ha modificato anche l’app Apple TV per iPhone e iPad; la sezione “Store” non mostra più film e altri programmi come separati ma tutto integrato insieme.

Gurman ha riferito che Apple eliminerà l’app indipendente Apple TV per il noleggio e l’acquisto di film e programmi, opzioni che dovrebbero essere eliminate anche dall’iTunes Store su iPhone e iPad.

La barra laterale su tvOS permette di navigare tra le varie categorie e dovrebbe dovrebbero rendere meno confusionaria l’interfaccia, mostrando tutti i contenuti disponibili, senza differenze tra serie e film disponibili per gli abbonati Apple TV+ e contenuti acquistabili o noleggiabili a parte.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video,Netflix, Apple TV+ e Disney+.