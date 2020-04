Preordini iPhone SE 2020 iniziati, arriva venerdì 24 aprile

Sono iniziati i preordini iPhone SE 2020 a partire da 499 euro da questa pagina di Apple Store online. Anche se in Italia tutti i negozi, spostamenti e la maggior parte delle attività sono ancora bloccati per coronavirus, Apple il 15 aprile ha presentato il nuovo iPhone economico: chi lo preordina oggi lo riceverà venerdì 24 aprile.

Esteticamente identico a iPhone 8, dentro pulsano le componenti principali degli iPhone 11 di ultima generazione, a cominciare dal potente e versatile processore Apple A13 Bionic. Per contenere i costi di produzione e il prezzo finale di vendita, questo terminale è dotato di una sola fotocamera, in grado però di offrire qualità elevata e funzioni avanzate già impiegate da Cupertino nei suoi terminali più costosi.

Si tratta di un obiettivo grandangolo con sensore da 12MP e diaframma con apertura f/1.8. Il processore ISP e il Neural Engine del chip A13 Bionic permettono di sfruttare i vantaggi della fotografia computazionale, come la modalità Ritratto, tutti i sei effetti Illuminazione ritratto e Controllo profondità.

Grazie all’apprendimento automatico e alla stima di profondità monoculare, è possibile scattare ritratti anche con la fotocamera anteriore. iPhone SE offre lo Smart HDR di nuova generazione, che riconosce le persone nell’inquadratura e modifica l’illuminazione per restituire immagini più naturali, con più dettagli di luce e ombra.La registrazione video è in risoluzione 4K fino a 60 frame al secondo e gamma dinamica estesa fino a 30 fps. Tutti i dettagli di questo terminale sono riassunti in questo articolo.

Per il nuovo terminale Apple ha introdotto sei nuove custodie, tre in pelle e tre in silicone. Acquistando la versione (prodcut)RED Apple devolve parte del ricavato al Global Fund per gli aiuti agli stati più colpiti da coronavirus, oltre che per la lotta contro HIV/Aids e malattie infettive nelle nazioni più povere del pianeta. L’estensione di garanzia AppleCare+ per iPhone SE 2020 costa solo 99 euro, una riduzione di prezzo di 50 euro rispetto al precedente iPhone 8 rimosso dal listino.

Con l’inizio dei preordini iPhone SE 2020 si può acquistare nelle versioni da 64GB, 128GB e 256GB nei colori nero, bianco e PRODUCT(RED), a partire da €499 da questa pagina di Apple Store online.

È possibile acquistare iPhone SE anche a rate da €14,95 al mese o al prezzo di €359 con permuta su apple.com, nell’app Apple Store. Le prime consegne e la disponibilità nei negozi di telefonia inizia da venerdì 24 aprile. Tutto quello che c’è da sapere su iPhone SE 2020 è riassunto in questo articolo di macitynet.