Nell’ultima beta di iOS 16, player musicale a tutto schermo nella schermata di blocco

Apple ha rilasciato agli sviluppatori una versione aggiornata della beta 3 di iOS 16 e iPadOS 16, oltre alle prime Public Beta di iOS16 e iPadOS 16 (release preliminare accessibili a un numero più ampio di utenti).

Una piccola novità dell’ultima beta di iOS 16 è una nuova funzionalità per la lock screen (la schermata di blocco), con un player a tutto schermo per la musica e i podcast.

Il sito Macrumors evidenzia che Da iOS 10 il player musicale è integrato nella Lock Screen, disponibile come riproduttore stile scheda, e che occupa una piccola porzione dello schermo mostrando nella schermata di blocco una miniatura della copertina.

Nell’ultima beta di iOS 16, la copertina dell’album è mostrata centrata sulla parte superiore dello schermo e un player musicale nella parte inferiore dello schermo, con i consueti controlli per la riproduzione.

Oltre che con Apple Music, il nuovo player a tutto schermo nella schermata di blocco è compatibile con l’app Podcast, con Spotify e altri servizi audio/musicali.

Il player revisionato fa parte di una più sostanziosa rivisitazione della Lock Screen che vedremo con iOS 16, che diventa più personale, bella e utile. L’utente può – tra le altre cose – anche modificare l’aspetto di data e ora con stili di carattere e colori espressivi; i widget sulla schermata di blocco sono ispirati alle complicazioni di Apple Watch, permettendo di vedere a colpo d’occhio informazioni come i prossimi eventi di calendario, il meteo, il livello della batteria, le sveglie, i fusi orari e i progressi negli anelli Attività.

La nuova galleria della schermata di blocco include una serie di opzioni tra cui le raccolte Apple, come Pride e Unity, per celebrare momenti culturali speciali. Ci sono anche gli sfondi Meteo, per vedere come cambia il tempo nel corso della giornata, e Astronomia, con viste della Terra, della luna e del sistema solare. Inoltre, l’utente può creare le schermate di blocco usando le emoji o le combinazioni di colori che preferisce. Se si hanno più schermate di blocco, con un tap è possibile passare da una all’altra.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.