Netflix, i nuovi film e le nuove serie tv dal 16 al 26 aprile

Il catalogo di Netflix, si arricchisce e ad aprile si prepara ad accogliere serie tv e film nuovi, classici per la prima volta in streaming e molto altro. Un mese, questo di aprile, che è incominciato con una grande novità per il gigante della tv online: Netflix otterrà i diritti di streaming esclusivi per tutti i film in arrivo di Sony, inclusa la prossima puntata del franchise di Spider-Man.

Dal 12 al 26 aprile 2021 arriveranno, infatti, tanti nuovi titoli di programmi tv e film, tra cui nuove puntate della serie “Lucifer” e l’imperdibile docuserie “La vita a colori” (in arrivo il 22 aprile) con David Attenborough che osserva, attraverso tecnologie innovative, da una prospettiva inedita il modo in cui gli animali usano i colori per sopravvivere in natura.

Il primo, previsto per venerdì 16 aprile, è “Into the Beat – Il tuo cuore balla”, un film romantico e drammatico, che ha come protagonista una ballerina di danza classica che scopre per caso l’hip hop e si trova di fronte a una scelta impossibile. Dovrà scegliere se seguire le orme dei genitori o la sua nuova passione. Un titolo motivante, ottimista, per teen ager o per chi ama i film che mescolano emozioni alla danza.

Arriverà domenica 18 aprile “Il testimone invisibile”, un film crime italiano con Miriam Leone e Riccardo Scamarcio. Racconta la storia di un brillante imprenditore che si sveglia e trova l’amante assassinata. Chiederà aiuto a una penalista per rivelare la verità e dimostrare la propria innocenza.

Sarà presentata il 21 aprile la prima stagione di “Zero”. Serie tv italiana, Zero racconta la vita di un adolescente timido con il potere dell’invisibilità che deve imparare a controllarlo per difendere il proprio quartiere. Questo gli costerà la rinuncia ai sogni. In questo articolo la presentazione della serie di questo moderno supereroe.

Il 22 aprile sarà la volta di “Estraneo a bordo”. L’atmosfera cupa e ricca di suspense è quella che circonderà, in questo thriller sci-fi, l’equipaggio di tre persone di una missione su Marte, costretti a fare una scelta impossibile quando un passeggero imprevisto sconvolge la vita a bordo.

“Tutto il mio folle amore”, in arrivo il 24 aprile, è la cronaca del viaggio in auto che porterà un cantante alla lontana località di un concerto. Un percorso che crea un inatteso legame con il figlio adolescente autistico che non aveva mai incontrato prima. Con Diego Abatantuono e Valeria Golino.

