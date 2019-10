Nikon FilmMaker Kit, gli accessori Pro per registrare video con Nikon Z6

Tutti gli strumenti utili per registrare filmati di alta qualità con la fotocamera Nikon Z6 sono inclusi nel Nikon FilmMaker Kit, un pacchetto di accessori per professionisti che si integrano perfettamente con l’ecosistema Nikon.

Il kit è composto dalla fotocamera Nikon Z6 alla quale si affiancano l’adattatore FTZ per l’utilizzo degli obiettivi Nikkor con innesto a baionetta F-mount e il telaio “video cage” per fotocamera a sgancio rapido SmallRig, dotato di un’impugnatura che permette di ottenere immagini in movimento più fluide e facilita l’inseguimento dei soggetti.

Tutto questo combinato insieme consente di registrare video in 4K con bit-rate elevati e con zero tremolii grazie anche alla funzione di stabilizzazione ottica VR gestita su 5 assi dal sensore di immagine nel corpo camera di Nikon Z6 che lavora in combinata con il VR elettronico.

Il sistema è anche supportato dall’Atomos Open Protocol che offre l’integrazione con l’Atomos Ninja V. A tal proposito, entro fine anno verrà rilasciato un aggiornamento firmware che supporterà la registrazione ProRes RAW di Apple dall’uscita RAW della fotocamera in caso di utilizzo di Atomos Ninja V, garantendo una maggiore flessibilità nella gradazione tonale gestita in color grading.

Con il lancio di questo kit, il primo in casa Nikon, viene offerta una soluzione per filmmaker e videomaker indipendenti dal costo contenuto e con un ingombro minimo ma dalle prestazioni professionali. La flessibilità degli elementi che compongono il Nikon Filmmaker Kit consente inoltre di adattare facilmente le proprie apparecchiature aggiuntive per adeguarsi a qualsiasi stile e condizione di ripresa.

Il Nikon Filmmaker Kit con Nikon Z 6 è disponibile da metà settembre al prezzo di 2.999 euro e come detto comprende: corpo macchina Nikon Z 6, adattatore baionetta Nikon FTZ, Atomos Ninja V (per monitoraggio e registrazione flessibili nei formati ProRes e DNxHR pronti per la modifica), telaio “cage” per fotocamera a sgancio rapido SmallRig, due batterie EN-EL15b, cavo HDMI a spirale (che supporta HDMI 2.0 per registrazioni 4Kp60 ProRes e RAW), due batterie da 5.200 mAh ricaricabili con caricabatteria, maniglia SmallRig e Magic Arm SmallRig che innesta l’Atomos Ninja V al telaio della fotocamera con il morsetto Magic Arm.

Maggiori informazioni sull’ecosistema Nikon qui.